ЛКП «Зелене місто» нагородили у Києві відзнакою за досягнення у сфері екологічної безпеки Суспільство | 18-12-2018, 09:53 0 157 17 грудня ЛКП «Зелене місто» у столиці вручили премію за досягнення у сфері екологічної безпеки на церемонії вручення відзнак «ЕКОтрансформація-2018». Це нова всеукраїнська нагорода, що визначає кращі екологічно-відповідальні підприємства та організації, досягнення, досвід та лідерів, що роблять значний внесок у збереження довкілля в Україні. ЛКП «Зелене місто» нагородили у номінації «ЕКОtransformation-2018: модернізація міст».



«Для нас за честь отримати таку нагороду. Львів комплексно вирішує питання поводження з твердими побутовими відходами, ми переймаємо європейський досвід, тож приємно, що кроки, які ми робимо, помітили та оцінили фахівці галузі. Для нашої команди це визнання є хорошою мотивацією та натхненням до втілення змін, над якими ми працюємо, і які вже незабаром зможуть оцінити та відчути усі львів’яни», — розповів керівник ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.



В рамках премії були нагороджені 50 фахівців зелених змін, які упродовж року впливали на екологічну політику держави та окремих підприємств. Лідери ЕКО змін на премії «ЕКОтрансформація-2018» представили свої головні досягнення та кращі реалізовані еко-рішення.



Нага



даємо, за два роки у місті збудують перший в Україні сучасний сміттєпереробний завод із європейською технологією механіко-біологічної переробки відходів, рекультивують старий полігон та впровадять нову систему поводження з відходами. Вона передбачатиме сортування сухого та вологого сміття, вторинної сировини та облаштування окремих майданчиків для збору електроніки, великогабаритного і будівельного сміття. Вже наступного року відкриється станція компостування органічних відходів. Для цих цілей місто отримало 25 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку, 10 мільйонів євро гранту — безповоротної фінансової допомоги від екологічних фондів. Внесок міста — 6,75 млн євро.