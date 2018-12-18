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Місцева прокуратура на Львівщині у суді захистила права дітей на належні умови навчання
|Суспільство | 18-12-2018, 10:44
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Радехівською місцевою прокуратурою цьогоріч у вересні в порядку господарського судочинства пред’явлено позов в інтересах держави в особі відділу освіти Радехівської районної державної адміністрації до одного із приватних підприємств.
Заступник керівника місцевої прокуратури у суді вимагав повного виконання підприємством умов договору, відповідно до якого воно зобов’язувалось поставити відділу освіти майже 190 м куб дров паливних, вартістю майже 128 тис грн.
Підставою втручання прокуратури стало порушення гарантованих Конституцією України прав дітей на освіту і належні умови навчання.
Відтак, уже у грудні 2018 року суд погодився із позицією прокурора та повністю задоволив позовні вимоги.
Прес-служба прокуратури Львівської області
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