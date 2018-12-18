Після похмурих днів прогнозують трохи прояснень і морозець Суспільство | 18-12-2018, 10:50 0 64 18 грудня на всій території України похмуро й морозно, 19 грудня сонце може визирнути в північних, центральних та південних областях, а 20 грудня хмарно з проясненнями очікується в усій країні.



Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.



Прогноз на 19 грудня

У вівторок найнижча нічна температура -12 градусів на Сумщині, у середу так ж – в Івано-Франківській області.



Денна температура в ці дні – до -8.



Уже 21 грудня, у п’ятницю, сніг повернеться на більшу частину території України.

Синоптик Наталя Діденко також передбачала: "Найближчими днями у більшості областей України переважатиме морозна погода. Температура повітря становитиме вночі -6-12 градусів, при проясненнях, на півночі, сході та у центрі до -12-14 градусів".



"У вівторок вдень очікується не вище -3-8 градусів. На крайньому півдні та на Закарпатті - від 2 морозу до 2 градусів тепла. Сніг випадатиме у західних областях, на значній частині території України – без істотних опадів", – констатувала вона.



На дорогах ожеледиця.



18 грудня у Приазов'ї очікуються пориви вітру 15-20 м/с, попередив Укргідрометцентр.



У високогір'ї східної частини Закарпаття у вівторок зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у високогір’ї Івано-Франківської, західної та центральної частин Закарпатської областей – помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), а в горах Львівської області – низька сніголавинна небезпека (1 рівень).



У Києві 18 грудня істотні опади малоймовірні, але впродовж тижня буде холодно.



"Цікава вимальовуєтся надалі ситуація серед прогностичних схем: частина з них прогнозують тижневий мороз включно з вихідними, а одна моя улюблена прогностична модель, навпаки, дає на суботу-неділю потепління та збільшення опадів", – пише Діденко.