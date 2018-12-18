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Після похмурих днів прогнозують трохи прояснень і морозець
|Суспільство | 18-12-2018, 10:50
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|18 грудня на всій території України похмуро й морозно, 19 грудня сонце може визирнути в північних, центральних та південних областях, а 20 грудня хмарно з проясненнями очікується в усій країні.
Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.
Прогноз на 19 грудня
У вівторок найнижча нічна температура -12 градусів на Сумщині, у середу так ж – в Івано-Франківській області.
Денна температура в ці дні – до -8.
Уже 21 грудня, у п’ятницю, сніг повернеться на більшу частину території України.
Синоптик Наталя Діденко також передбачала: "Найближчими днями у більшості областей України переважатиме морозна погода. Температура повітря становитиме вночі -6-12 градусів, при проясненнях, на півночі, сході та у центрі до -12-14 градусів".
"У вівторок вдень очікується не вище -3-8 градусів. На крайньому півдні та на Закарпатті - від 2 морозу до 2 градусів тепла. Сніг випадатиме у західних областях, на значній частині території України – без істотних опадів", – констатувала вона.
На дорогах ожеледиця.
18 грудня у Приазов'ї очікуються пориви вітру 15-20 м/с, попередив Укргідрометцентр.
У високогір'ї східної частини Закарпаття у вівторок зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у високогір’ї Івано-Франківської, західної та центральної частин Закарпатської областей – помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), а в горах Львівської області – низька сніголавинна небезпека (1 рівень).
У Києві 18 грудня істотні опади малоймовірні, але впродовж тижня буде холодно.
"Цікава вимальовуєтся надалі ситуація серед прогностичних схем: частина з них прогнозують тижневий мороз включно з вихідними, а одна моя улюблена прогностична модель, навпаки, дає на суботу-неділю потепління та збільшення опадів", – пише Діденко.
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