За 11 місяців 2018 року Львівською митницею ДФС припинено майже 7,3 тисяч порушень митних правил та вилучено предметів правопорушень майже на 127,5 млн. гривень Суспільство | 18-12-2018, 11:33 0 51

Упродовж січня-листопада 2018 року підрозділами Львівської митниці ДФС виявлено та припинено 7 266 порушень митних правил, вартість предметів правопорушень становить 217,58 млн. грн., з них із реально вилученими предметами порушень митних правил 1 183 на суму 127,45 млн. грн.

Кількість справ про порушення митних правил порівнюючи з аналогічним періодом минулого року збільшилась на 20,2 %, вартість предметів правопорушень збільшилась на 48,2 % (за 11 місяців 2017 року заведено 6 047 справ про порушення митних правил вартістю 146,84 млн. грн.). Кількість справ, за якими встановлюється вартість – 153.

Характерними видами порушень митного законодавства впродовж звітного періоду були: на виїзд з України – переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю та недоставляння товарів, транспортних засобів до митного органу; на в’їзд в Україну – порушення порядку проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, недекларування товарів та недоставляння товарів, транспортних засобів до митного органу.

У звітному періоді структура предметів правопорушень, вилучених у справах про порушення митних правил (співвідношення до загальної кількості випадків вилучених предметів правопорушення) наступна: продовольчі товари – 18,09 %; тютюнові вироби – 13,78 %; промислові товари – 55,45 %; зброя – 4,82 %; транспортні засоби – 4,99 %, валюта – 1,78 %; дорогоцінні метали та каміння –1,1 %; культурні цінності – 0 %.