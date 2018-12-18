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49 претендентів для роботи в ГУ ДФС у Львівській області відібрано у 2018 році за підсумками конкурсів
|Суспільство | 18-12-2018, 12:24
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Як повідомили в управлінні персоналу ГУ ДФС у Львівській області у цьому році затвердженим складом його конкурсної комісії проведено 11 конкурсів на заміщення 170 вакантних посад. За їх результатами відібрано 164 фахових працівників, які претендували на прийняття на державну службу в ГУ ДФС у Львівській області чи просування по службі.
Відповідно до частини другої статті 38 Конституції України громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.
Конкурси в ГУ ДФС у Львівській області проводяться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. N 246, із змінами та доповненнями.
Оголошення про проведення конкурсів на зайняття посад за категоріями «Б» і «В», а саме посади цих категорій передбачені у штатному розписі ГУ ДФС у Львівській області, та спеціальні вимоги до таких осіб, оприлюднюються на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, офіційному веб-сайті НАДС та на суб-сайті територіальних органів ДФС у Львівській області (lv.sfs.gov.ua) у розділі «Вакансії» підрозділу «Робота з персоналом» розділу «ДФС у регіоні».
Відповідно до пункту 4 статті 31 Закону України «Про державну службу» рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та за результатами перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади».
Так, у 2018 році в ГУ ДФС у Львівській області розпочато перевірку відповідно до Закону України ,,Про очищення влади” щодо 38 осіб та щодо 33 осіб її завершено.
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