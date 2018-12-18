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Закарпатські підприємці, не проґавте звітність!
|Суспільство | 18-12-2018, 12:25
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У Головному управлінні ДФС у Закарпатській області звертають увагу підприємців, які в I кварталі перебували на загальній системі оподаткування, а з II кварталу – на спрощеній системі оподаткування, після завершення року таким підприємцям необхідно відзвітувати.
Зокрема, фізична особа – підприємець, яка в І кварталі поточного року перебувала на загальній системі оподаткування, а з ІІ кварталу – на спрощеній системі оподаткування:
- подає квартальну податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами І кварталу та сплачує авансовий платіж з податку на доходи фізичних осіб;
- подає річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до 9 лютого року, наступного за звітним, та у термін, передбачений для сплати податку на доходи фізичних осіб, сплачує військовий збір в розмірі 1,5 відсотків чистого оподатковуваного доходу.
ДФС у Закарпатській області
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