Закарпатські підприємці, не проґавте звітність! Суспільство | 18-12-2018, 12:25 0 27

У Головному управлінні ДФС у Закарпатській області звертають увагу підприємців, які в I кварталі перебували на загальній системі оподаткування, а з II кварталу – на спрощеній системі оподаткування, після завершення року таким підприємцям необхідно відзвітувати.

Зокрема, фізична особа – підприємець, яка в І кварталі поточного року перебувала на загальній системі оподаткування, а з ІІ кварталу – на спрощеній системі оподаткування:

- подає квартальну податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами І кварталу та сплачує авансовий платіж з податку на доходи фізичних осіб;

- подає річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до 9 лютого року, наступного за звітним, та у термін, передбачений для сплати податку на доходи фізичних осіб, сплачує військовий збір в розмірі 1,5 відсотків чистого оподатковуваного доходу.

ДФС у Закарпатській області

