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| Газета №35 (55) / 2014
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ГО «Золоті Роки» прозвітує про діяльність за цей рік
|Суспільство | 18-12-2018, 14:32
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|Вчетверте команда громадської організації «Золоті Роки» звітуватиме про свою діяльність. На звіт «Презентація. Напрацювання. Дослідження» запрошують усіх охочих. Він відбудеться 21 грудня у приміщенні Львівської міської ради (пл. Ринок, 1, 230 каб., мала сесійна зала). Початок — о 13.00 год.
Як зазначають в ГО «Золоті Роки», під час презентації заплановано обговорити:
— на якому рівні відбувається підтримка та формування платформи особистого розвитку людей поважного віку в місті Львові?
— чи знають пенсіонери про нові можливості, сучасні інструменти взаємодії з владою, та чи готові вони брати участь в житті громади?
— розробка «Стратегії підтримки та особистого розвитку людей поважного віку у Львові»;
— які кроки для покращення якості життя львів’ян можна здійснити на цьому етапі?
«Зі збільшенням передпенсійного та пенсійного віку, люди почувають себе забутими суспільством. „Золоті Роки“ проводить культурно-просвітницьку діяльність серед людей, віком 55+, що сприяє покращенню якості життя людей поважного віку, привертає увагу суспільства у сфері інформаційно-просвітницької діяльності, культури, оздоровчих програм, фізичної культури для людей старшого віку», — зазначила Людмила Гришко, керівник ГО «Золоті Роки».
До участі запрошені представники органів місцевого самоврядування, люди поважного віку, громадські та партнерські організації.
Контакти: тел.:+38 097 20 999 80, е-mail zolotiroku@gmail.com
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