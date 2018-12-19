Підсумки 2018 року: соціальний захист Суспільство | 18-12-2018, 14:35 0 94 Прийомні сім’ї і дитячі будинки сімейного типу, квартири бійцям АТО, багатодітним сім’ям та людям з інвалідністю, Центр соціальної підтримки та осередки для молоді з інвалідністю, привітання довгожителів міста, соціальний захист внутрішньо переміщених осіб, соціальні установи для потребуючих, муніципальні пільги та нові соціальні програми — коротко про роботу в соціальній сфері Львова за 2018 рік



Кожній дитині — сім’ю і право на гідне дитинство. У Львові функціонує 11 прийомних сімей, в яких виховується 15 дітей, та діє 5 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 42 дитини. Сімейними формами виховання (опіка, прийомні сім’ї, ДБСТ) охоплені 462 дитини, і це 91,7% від усієї кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Усиновлено 24 дитини. У 2019 році планується відкриття ще одного дитячого будинку сімейного типу. За кошти міста відремонтовано 6 квартир для дітей, та за кошти міста й опікунів — для дітей, які потребують житла, придбають 2 квартири.

Службою у справах дітей спільно з ЛЦСССДМ розроблену анкету «Оцінка потреб у послугах для дитини та її сім’ї». Для її заповнення створено кнопку «Оцінка потреб дитини», щоб батьки самостійно особі заповнювали анкету, в якій зазначають, що потрібно їхній сім’ї та дитині з інвалідністю. Надійшло 526 таких анкет.





Деінституціалізація — реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей. Львівську загальноосвітню школу-інтернат № 2 ЛМР реформовано в ліцей «Просвіта» ЛМР, при якому створено Центр підтримки дітей. Створено інформаційну сторінку на базі власного сайту «Прийміть дитину у родину» розділ ДІ, що поширює інформацію щодо реформи.



Муніципальні пільги. З міського бюджету на відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів УПА, незрячих з 1 та 2 групою інвалідності, вдів ветеранів УПА та вдів політв’язнів, використано за січень-листопад 2018 року 1,9 млн. грн., на послуги зв’язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв'язнів — 41,3 тис. грн. Діє програма надання муніципальних житлових субсидій, якою щомісяця користають понад 1 тис. львівських сімей.



Привітання довгожителів Львова. Грошову виплату по 5 тис грн з нагоди відзначення уродин для тих, кому виповнилось 100 і більше років, станом на листопад отримав 21 довгожитель.



Соціальний захист переміщених осіб з тимчасово окупованої території та зони АТО. На обліку у відділах управління соціального захисту перебуває 7915 осіб (5947 сім’ї), які переміщені з тимчасово окупованої території України або районів проведення АТО. Для них передбачено надання грошової допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, за якою вже звернувся понад 6,5 тис. осіб.



Центр соціальної підтримки. Невдовзі у Львові відкриють Центр соціальної підтримки, у якому особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також внутрішньо переміщені особи зможуть отримати комплексну соціальну допомогу. Центр розрахований на 90 ліжко-місць: 80 місць — для осіб з числа внутрішньо переміщених осіб і 10 місць — для осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Створення Центру фінансується за кошти Уряду Федеративної Республіки Німеччина через Банк Розвитку KfW та Львівською міською радою. Виконавці проекту: Український фонд соціальних інвестицій та управління соціального захисту. Вартість проекту — 24,3 млн грн.





Соціальний захист учасників АТО. За 11 місяців 2018 року надано різних виплат з міського бюджету для соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей — мешканців м. Львова на суму понад 83,6 млн. грн.



Соціальний захист багатодітних сімей. Діє програма надання грошових допомог сім’ям, в яких на утриманні 4 і більше дітей — по 5 тис. грн., 6 і більше дітей — по 10 тис. грн., які виплачують раз на рік, а також щомісячна виплата по 3 тис. грн. сім’ям, в яких одночасно народилось 3 і більше дітей до досягнення ними 2-х річного віку. Виплачено цих допомог на понад 3 млн грн.



Соціальні установи для потребуючих львів’ян. Для роботи із самотніми людьми похилого віку функціонує Львівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), яким надано упродовж року більше 494 тис. різних соціальних послуг для понад 2,1 тис. потребуючих, зокрема транспортними послугами скористалися 854 особи. При територіальному центрі функціонують Центри денного дозвілля, у яких організовано 894 колективних заходів. У 2018 році у приміщенні храму Пресвятої Богородиці Володарки України (вул. Новознесенська, 34) почав діяти ще один Центр денного дозвілля для людей поважного віку. Для підопічних установи працює сучасний комп’ютерний клас. На фінансування установи надано 26 млн грн.



Реабілітаційний центр «Джерело» та нові осередки для молоді з інвалідністю. У Центрі отримують послуги 246 вихованців, віком від народження до 45 років. На діяльність Центру місто виділило близько 12 млн. грн. Працює відділення ранньої реабілітації (абілітації), де надаються послуги дітям із групи ризику щодо отримання інвалідності. У 2018 році місто спільно з центром «Джерело» відкрило на вул. Кирилівській, 3а новий осередок для осіб з інвалідністю, старших 35 років. Ведеться робота зі створення такого осередку для молоді з особливими потребами, віком 18−45 років, зокрема на вул. Роксоляни, 23.



Виплати та подарунки львів’янам в рамках соціальних заходів. До відзначення державних свят, пам’ятних дат і подій, місто надало понад 4,5 тис. подарунків потребуючим мешканцям, виплатило грошові допомоги на суму 8,6 млн. грн. для понад 9,6 тис. львів’ян.



Львів стає доступнішим — нові соціальні програми. Напрацьовано Програму забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи. Прийнято Програму розвитку паліативної допомоги у Львові на 2018−2022 роки. Видатки на реалізацію програми — 773 тис. грн.



Квартири учасникам АТО, багатодітним сім’ям, людям з інвалідністю. У будинку на вул. Під Голоском надано 42 квартири: 9 — особам, які брали участь в АТО, та які до досягнення ними повноліття мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування; 27 — членам сімей учасників АТО, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО, і які мають статус члена сім’ї загиблого, а також члени сімей безвісно відсутніх протягом одного року у місці постійного проживання; 5 — особам, які отримали поранення, контузії, каліцтва під час участі в АТО та є особами з інвалідністю 1 і 2 групи внаслідок такого поранення, контузії чи каліцтва; 1 — особі, яка брала участь в АТО, та є особою з інвалідністю з дитинства.

У будинку на вул. Б. Хмельницького закріплено 47 квартир: 1 квартиру -реабілітованому воїну УПА; ліквідатору аварії на ЧАЕС 1 категорії, особі з інвалідністю внаслідок війни 3 групи; 12 квартир — багатодітним сім’ям: 4 — багатодітним сім’ям, які виховують 5 і більше дітей і у складі сім’ї яких є діти з інвалідністю; 8 — сім’ям, в яких народилась трійня; 2 квартири — видатним спортсменам; квартири сім’ям, в складі яких є 2 або 3 особи з інвалідністю; 2 квартири — сім’ям військовослужбовців-учасників АТО, які загинули під час проходження військової служби; 14 квартир — учасникам АТО, які отримали поранення, контузії, каліцтва під час участі в АТО та є особами з інвалідністю внаслідок війни 3 групи; 2 квартири — сім’ям учасників антитерористичної операції, які виховують 5 і більше дітей; 2 квартири — для відселення мешканців з комплексу Собору Покрови Пресвятої Богородиці.