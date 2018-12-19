На Ужгородщині податківці привітали діток з Днем Святого Миколая Суспільство | 18-12-2018, 17:23 0 133

З першим снігом і морозами приходять в Україну зимові свята. Найбільшим і найрадіснішим для дітвори є свято Миколая. У переддень Святого Миколая до дітей з підшефної Часлівецької ЗОСШ-інтернат Ужгородського району завітали податківці.

В шкільний заклад з подарунками приїхали заступник начальника Ужгородського управління ГУ ДФС у Закарпатській області Орел Ю.В. та завідувач сектору обслуговування платників Ужгородської ДПІ Ужгородського управління ГУ ДФС у Закарпатській області Симчера В.Ю.

Податківці привітали вихованців та вихователів зі світлим святом зимової казки – Днем Святого Миколая! Адже це не тільки свято для дітей, а водночас це і свято тих, хто завжди поруч з дітьми, хто піклується про них і допомагає твердо стати на ноги. У свою чергу, діти привітали гостей святковим концертом: розповідали вірші та співали.

Симчера В.Ю. подякував дітям за теплий прийом та святкове дійство, яке вони влаштували, щиро побажав дітям бути завжди здоровими, щасливими та життєрадісними.

За матеріалами Ужгородського управління

ГУ ДФС у Закарпатській області

