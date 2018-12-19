Зміни з покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів Суспільство | 18-12-2018, 17:24 0 113

Верховною Радою України прийнято Закон України від 23.11.2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».

Зміни спрямовані на забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2019 році та виконання зобов’язань України в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Зміни, зокрема:

- збільшено з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9 відсотків (прогнозний індекс споживчих цін у 2018 році);

- покращено для лісогосподарських підприємств умови оподаткування лісових земель шляхом визначення граничного розміру ставок податку за лісові земельні ділянки до 0,1% нормативної грошової оцінки ділянок або нормативної грошової оцінки ріллі по області;

- простимульовано суб’єктів господарювання до зменшення використання енергетичних ресурсів шляхом наближення ставки екологічного податку за викиди вуглекислого газу (двоокису вуглецю) до ставок країн-членів ЄС;

- підвищено ефективність розподілу доходів на користь Держави від видобування окремих видів корисних копалин та від використання лісових ресурсів через збільшення ставок рентної плати пропорційно до зростання цін на відповідну продукцію;

- удосконалено контроль за обігом пального та спирту етилового шляхом:

запровадження окремого обліку за переміщенням спирту етилового в Системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

введення ліцензування діяльності з виробництва та обігу пального;

удосконалення системи електронного адміністрування реалізації пального, замість існуючого агрегованого обліку пального по суб’єкту господарювання, впроваджується облік в розрізі місць фактичного знаходження пального – в стаціонарних акцизних складах або пересувних акцизних складах такого суб’єкта господарювання;

впровадження механізму контролю за цільовим використанням пального, призначеного для цілей авіаційного транспорту (бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів);

- простимульовано виробництва харчового оцту, парфумерно-косметичної продукції та продукції технічного призначення шляхом:

встановлення нульової ставки акцизного податку на спирт етиловий, який використовується для їх виробництва;

запровадження механізмів контролю за цільовим використанням спирту за нульовою ставкою акцизного податку, які передбачають встановлення переліку вимог до таких підприємств, зокрема їх обладнання витратомірами обсягів отриманого спирту та виробленої продукції, інформація з яких щоденно передається в контролюючі органи.

ДФС у Закарпатській області

