Оприлюднено результати дослідження «Громадські активісти, мережуйтеся» Суспільство | 18-12-2018, 18:55 0 135 Упродовж серпня-вересня 2018 року КУ Інститут міста реалізовувала дослідження у рамках проекту «Створення мережі НУО, що працюють у сфері децентралізації у Західній Україні» з метою виявлення особливостей діяльності, співпраці та взаємодії активістів громадських об’єднань з органами місцевого самоврядування.



Більше про проект читайте ТУТ .



«Переважно, у соціологічних та аналітичних звітах можна дізнатися думку населення про рівень довіри до громадських об’єднань або бажання співпраці з ними. Цей проект є надважливим через те, що дозволив вийти за межі Львова, дослідити рівень активізму у 7 областях та побачити запальний імпульс громадськості у Західному регіоні України. Мета наших досліджень полягала у виявленні: ким є громадський активіст, про що він думає, та чого прагне досягнути; з ким хоче співпрацювати та з якими проблемами зіштовхується у своїй повсякденній діяльності. Відповідно до результатів досліджень, ми зрозуміли, що громадські об’єднання є особливими «каталізаторами» суспільних змін, а громадські активістка живуть за принципом «Діяти, а не нарікати. Працювати, а не мріяти», — розповіла соціологиня К У Інститут міста, проекту Створення мережі НУО, що працюють у сфері децентралізації у Західній Україні, Тетяна Приходько.



Мета дослідження: виявити особливості діяльності, співпраці та взаємодії активістів громадських об’єднань з органами місцевого самоврядування.



Вибіркова сукупність: 170 осіб (метод: on-line опитування) та 92 особи (метод фокус-групові дослідження) із Львівської, Рівненської, Волинської, Чернівецької, Тернопільської, Закарпатської та Івано-Франківської областей.



Цікаві дані з дослідження:



1. Майже кожен другий (49%) активіст знає про випадки, коли влада використовувала громадських активістів для досягнення власних цілей. З них 60% - чоловіки та 37% - жінки.



2. 82% вважає, що у їхній громаді наявний низький рівень участі мешканців у діяльності громадських об’єднань.



3. Майже чверть громадських об’єднань (23%) допомагає учасникам АТО.



4. Crowdfunding як виді фінансування характерний для 24% громадських об’єднань у Західній Україні.



5. 59% активістів співпрацюють з органами місцевого самоврядування з їхніх населених пунктів. Водночас 19% активістів співпрацює з органами місцевого самоврядування з інших населених пунктів.



Деталі можна прочитати ТУТ або завантажуйте звіт за результатами дослідження, і дізнавайтеся найактуальнішу інформацію про громадських активістів Західного регіону України.



Проект «Створення мережі НУО, що працюють у сфері децентралізації у Західній Україні» покликаний дослідити та зміцнити мережу громадських об’єднань Західної України, налагодити співпрацю з органами місцевого самоврядування для сприяння процесу децентралізації. Проект виконано К У Інститут міста за підтримки Посольства Великої Британії в Україні.



