Подарувати радість і відчуття свята: для 200 дітей у Львові організовують свято до Дня святого Миколая Суспільство | 18-12-2018, 18:58 0 168 У четвер, 20 грудня, управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради проведе захід до Дня святого Миколая — «Святий Миколай в кожну оселю». Його метою є подарувати дітям-сиротам, та дітям, позбавленим батьківського піклування, радість та відчуття свята, подарувати тепло, любов та опіку дорослих, а також — подарунки до Дня святого Миколая.

Участь у заході візьмуть 200 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей з малозабезпечених та багатодітних родин.



Захід відбудеться у Львівській національній філармонії.



«Діти переглянуть міні-мюзикл „Рукавичка“, який є чудовою сучасною музичною казкою, яка має дуже гарну ідею: творити добро, жити в гармонії, любити один одного, і бути життєрадісним! Показ заплановано на 16.00 год. та 18.00 год. Після завершення кожного з показів мюзиклу, дітям будуть вручені подарункові набори у вигляді новорічних подарунків (канцтовари та солодощі)», — зазначили в управлінні «Служба у справах дітей» Львівської міської ради.