У Криму не надають меддопомогу заарештованому активісту Бекірову - адвокат Суспільство | 19-12-2018, 05:00 0 96 Кримськотатарському активісту Едему Бекірову, який хворіє на діабет, не надають медичної допомоги з дня арешту 13 грудня.



Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката Олексія Ладіна.



"Із 13 грудня йому не зробили жодної перев'язки ампутованої ноги, хоча, згідно з рекомендаціями лікаря, таких перев'язок йому повинні робити 2-3 на день...



Із 13 грудня він побачив лікаря тільки раз - учора. Лікар викликала його до себе, опитала й навіть не оглядала. Відповідно, вона хотіла, щоб він зняв бинт із ампутованої ноги. Але так як перев'язувального матеріалу немає - він відмовився це робити, тому що в підсумку буде відкрита рана.



Відповідно, ніякої медичної допомоги йому не надається, а всі ліки, які в нього були з собою, він вживав", - розповів адвокат.



За його словами, запасу ліків у Бекірова залишився на один день.



"Родичі передали йому чергову порцію ліків. У нього закінчилися таблетки, які він приймає у зв'язку з цукровим діабетом, і зараз йому медсанчастина надала якийсь аналог цих таблеток, але наскільки він пояснив - це не те, що йому потрібно", - повідомив Ладін.



Він додав, що Бекірова, незважаючи на стан здоров'я, помістили в загальну камеру.



"Ми зареєстрували скаргу прокурору щодо нагляду за законністю у виправних установах. Одна з основних позицій у скарзі - це те, що хвороби, які має Едем Бекіров, входять до списку тих, наявність яких не дозволяє обирати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - підкреслив адвокат.



18 грудня дочка Бекірова Елеонора повідомила, що її батькові досі не передали ліки.



"У ФСВП Росії не коментують інформацію про ненадання медичної допомоги Бекірову", - пише "Крим.Реалії".



Як повідомлялось, підконтрольний Кремлю "Київський районний суд Сімферополя" 13 грудня заарештував на два місяці кримськотатарського активіста Едема Бекірова.



Адвокат Олексій Ладін повідомив, що росіяни підозрюють Бекірова у зберіганні й передачі вибухових речовин і боєприпасів. Юрист Ліля Гемеджі зазначила, що активісту закидають поширення і транспортування більш ніж 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів.



Громадянина України, кримськотатарського активіста Едема Бекірова 12 грудня затримали російські силовики на в'їзді до окупованого РФ Криму з боку Чонгара.