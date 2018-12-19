ЄСПЛ вимагає від Росії повідомити про стан здоров'я Гриба - адвокат Суспільство | 19-12-2018, 05:05 0 114 Європейский суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Росію надати медичні документи про стан здоров'я українського політв'язня Павла Гриба.



Про це у Facebook повідомила адвокат Євгенія Закревська.



"ЄСПЛ сьогодні відреагував на наше клопотання за правилом 39 Конвенції про прийняття термінових заходів щодо забезпечення необхідної медичної допомоги Павлу Грибу.



Суд вимагає у РФ надати медичні документи щодо поточного стану здоров'я заявника, щодо лікування, яке було призначене йому лікарями лікування наданого під час утримання під вартою", - написала Закревська.



За її словами, ЄСПЛ встановив, що відповідні документи РФ має надати до 2 січня 2019 року.



Як повідомлялось, 12 грудня у Росії Північно-Кавказький окружний військовий суд відклав розгляд справи обвинуваченого в підготовці теракту українського політв’язня Павла Гриба через різке погіршення його здоров'я.



Судове засідання перенесли на 21 грудня.



Двадцятирічному українському в'язню Павлу Грибу в Росії інкримінують "схиляння до теракту".



Гриба викрали росіяни 24 серпня 2017 року на території Білорусі.



Генеральна прокуратура склала повідомлення про підозру російському слідчому, який фізичним та психологічним тиском примусив українця звести на себе наклеп.



В грудні 2018 року Інтерпол за запитом Росії оголосив у розшук 20-річного громадянина України Стефана Капіноса, який є фігурантом справи Гриба.



За версією звинувачення, Павло Гриб під тиском Стефана Капіноса схиляв російську школярку Тетяну Єршову з Сочі виготовити та підірвати вибухівку.