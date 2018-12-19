ООС: Бойовики били з артилерії і мінометів, 1 поранений Суспільство | 19-12-2018, 08:14 0 96 Минулої доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, 4 рази застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. 1 український військовий отримав поранення.



Про це повідомляється у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 19 грудня.



"Зокрема, ворог здійснив обстріли з артилерії калібру 122 мм та з мінометів калібру 120 мм в районі н.п. Новотошківське та 82 мм в районі н.п. Кримське на Луганському напрямку, в районі н.п. Павлопіль на Маріупольському напрямку", - заявили у штабі.



Опорні пункти українських військ обстрілювались з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі н.п. Славне, Авдіївка, Піски - на Донецькому напрямку, та поблизу н.п. Чермалик, Лебединське, Павлопіль на Маріупольському напрямку.



"Для придушення вогневих провокацій противника підрозділи, що обороняються, залучали чергові вогневі засоби", - підкреслили у прес-центрі.



За даними розвідки, 18 грудня одного бойовика було поранено.



"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав", - йдеться у звіті.