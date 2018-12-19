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Львівська залізниця звертає увагу пасажирів на тимчасові зміни в графіку руху приміських поїздів

Суспільство | 19-12-2018, 09:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 211 211    


У зв`язку з проведенням ремонтних робіт на мостах перегонів Ценжів–Боднарів та Коломия–Гвіздець зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів:

27 грудня 2018 року не курсуватимуть поїзди №6421/№6422 сполученням Івано-Франківськ–Стрий–Івано-Франківськ та №6452/6451 сполученням Коломия–Заліщики–Коломия.
Поряд із тим, Львівська залізниця інформує, що 20 грудня 2018 року приміський поїзд №6452/6451 сполученням Коломия–Заліщики–Коломия курсуватиме без змін у графіку руху, що були анонсовані раніше.
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок на вказаний період період.
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