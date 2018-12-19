Вихованці Центру підтримки дітей при ліцеї «Просвіта» отримали подарунки з нагоди свята Миколая Суспільство | 19-12-2018, 10:36 0 88 Сьогодні, в День святого Миколая, Центр підтримки дітей при ліцеї «Просвіта» Львівської міської ради отримав привітання та подарунки від Чудотворця.



«Свято Миколая є одним із найочікуваніших і найулюбленіших свят для дітвори, адже в цей день Чудотворець старається виконати усі бажання дітей. Зранку святий Миколай зі своїми помічниками з управління «Служба у справах дітей» завітав з подарунками в Центр підтримки дітей при ліцеї «Просвіта», і привітав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зі святом. Діти були у захопленні від чудових подарунків — щасливі оченята випромінювали радість та вдячність.



Нехай і надалі традиція в День святого Миколая приносити дітям здійснення маленьких мрій буде доброю можливістю виявити своє милосердя та бажання творити добро", — розповіли в управлінні «Служба у справах дітей» ЛМР.



Організатори заходу дякують за допомогу усім небайдужим людям, які долучились до реалізації свята, та допомогли спільно зібрати подарунки для дітей.