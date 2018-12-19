НА ЛЬВІВЩИНІ ЗАТРИМАЛИ 7 ГРОМАДЯН КИТАЮ Суспільство | 19-12-2018, 10:41 0 71

Порушників у прикордонні вдалося виявити учора ввечері в ході реалізації оперативної інформації співробітників Держприкордонслужби прикордонникам відділу «Павловичі» Львівського загону.

Прикордонний наряд зупинив автомобіль «Ніссан» литовської реєстрації для здійснення перевірки поблизу міста Белз Львівської області, що неподалік кордону з Польщею. В автомобілі, окрім водія громадянина Узбекистану, було ще 7 іноземців – з яких одна жінка та двоє дітей. Прикордонники з’ясували, що вони є громадянами Китаю і що в Україну прибули встановленим порядком через один із пунктів пропуску авіаційного сполучення. Крім того, встановлено, що двох громадян Китаю на початку грудня прикордонники цього ж відділу вже затримували.

Іноземців доправлено до пункту тимчасового тримання. Стосовно них складено протоколи про адміністративне затримання, встановлюються обставини правопорушення.



Прес – служба Львівського прикордонного загону



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