Підприємства Львівщини сплатили до бюджету за 11 місяців 2018 року майже 1,5 мільярда гривень податку на прибуток підприємств Суспільство | 19-12-2018, 12:31 0 62

Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС у Львівській області впродовж 11 місяців 2018 року підприємства Львівщини сплатили в бюджет 1461,9 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 634,0 млн. грн. більше порівнюючи з відповідним періодом минулого року (827,9 млн. грн.).

У листопаді 2018 року сплачено 253,1 млн. грн., що на 63,5 млн. грн. більше ніж у листопаді торік (189,6 млн. грн.).

Бюджетоформуюючими платниками з податку на прибуток підприємств на Львівщині є: ТзОВ ,,Стрийнафтогаз”, СП ,,Львів-Трейдінг”, ПП ,,Тайфун-плюс”, ТзОВ ,,Регно Італія УА”, ТзОВ ,,Блюм Україна”, ТзОВ ,,Сокме”.

Бюджет від початку року отримав 49,3 мільйона гривень відрахувань частини чистого прибутку державних унітарних підприємств та комунальних унітарних підприємства та їх об’єднань. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ці надходження зросли на 22,4 мільйона гривень, або на 83 відсотки.

За дев’ять місяців 2018 року в області відзвітували 1294 платники податків, які подають декларацію щокварталу. Ними задекларовано 114,7 мільярдів гривень доходу, що на 25,4 мільярдів гривень перевищує отримані доходи за 9 місяців 2017 року. Та відповідно 808,2 млн. грн. прибутку, що більше, ніж торік на 229,9 млн. гривень.

234 підприємства задекларували 14,5 млрд. грн. від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств.

Слід зазначити, що діяльність збиткових підприємств аналізується та виявляються причини збитковості. Проведені перевірки дають підстави стверджувати, що завищені витрати платників, через які виникають збитки, не завжди підтверджені документально. За результатами проведених камеральних перевірок податкової звітності з податку на прибуток у 2018 році зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на суму 29,8 мільйона гривень.



