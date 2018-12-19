Оновивши свої дані у реєстрі територіальної громади, мешканець зможе отримувати послуги за спрощеною процедурою Суспільство | 19-12-2018, 13:49 0 54 Усі послуги, які надають Центри надання адміністративних послуг, мешканці можуть отримати за спрощеною процедурою. Для цього їм достатньо оновити свої дані у реєстрі територіальної громади. І вже при наступному візиті непотрібно приносити з собою пакет документів. На цьому акцентує міський департамент адміністративних послуг, а відтак — запрошує усіх звернутись в ЦНАП та оновити свої дані у реєстрі.



«Оновивши свої дані у реєстрі територіальної громади, вам не потрібно буде додатково замовляти довідки щодо вашої реєстрації місця проживання, та за спрощеною процедурою зможете отримувати послуги з нарахування субсидій і матеріальної допомоги. Адже ваші дані вже будуть у реєстрі, й адміністративні послуги ви будете отримувати за спрощеною процедурою та з мінімальними затратами часу», — коментують у департаменті адміністративних послуг ЛМР.



Процедура оновлення даних виглядає так: мешканець приходить з відповідним пакетом документів у ЦНАП, реєструється у терміналі керування чергою та подає необхідний пакет документів адміністратору. Адміністратор наповнює дані про мешканця, і при наступному візиті у ЦНАП необхідна довідка формується одразу і дуже швидко — тобто мешканець не носить щоразу той пакет документів із собою, а лише паспорт, оскільки з першого разу уже наповнено реєстр.



Окрім довідок, за спрощеною процедурою зареєстровані мешканці зможуть отримувати матеріальну допомогу, нарахування субсидій та інші послуги, які надає ЦНАП. Щоб внести дані в реєстр — достатньо звернутися у ЦНАП.