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Що необхідно знати закарпатцям про мінімальну заробітну плату в 2019 році
|Суспільство | 19-12-2018, 14:11
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У Головному управлінні ДФС у Закарпатській області звертають увагу, що 12 грудня 2018 в офіційному виданні «Голос України» №237-238 опубліковано Закон України від 23 листопада 2018 року №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік».
Так, з 1 січня мінімальна заробітна плата встановлена:
- у місячному розмірі: з 1 січня – 4 173 гривні;
- у погодинному розмірі: з 1 січня – 25,13 гривні.
Відзначимо, що мінімальна заробітна плата впливає, зокрема, на:
- розрахунок єдиного податку для платників 2 групи;
- розмір добових по Україні відповідно до Податкового кодексу України;
- збір за місця для паркування транспортних засобів;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- штрафи за неподання звіту про контрольовані операції;
- розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- штрафи за порушення законодавства про працю.
ДФС у Закарпатській області
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