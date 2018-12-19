Що необхідно знати закарпатцям про мінімальну заробітну плату в 2019 році Суспільство | 19-12-2018, 14:11 0 52

У Головному управлінні ДФС у Закарпатській області звертають увагу, що 12 грудня 2018 в офіційному виданні «Голос України» №237-238 опубліковано Закон України від 23 листопада 2018 року №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Так, з 1 січня мінімальна заробітна плата встановлена:

- у місячному розмірі: з 1 січня – 4 173 гривні;

- у погодинному розмірі: з 1 січня – 25,13 гривні.

Відзначимо, що мінімальна заробітна плата впливає, зокрема, на:

- розрахунок єдиного податку для платників 2 групи;

- розмір добових по Україні відповідно до Податкового кодексу України;

- збір за місця для паркування транспортних засобів;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- штрафи за неподання звіту про контрольовані операції;

- розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

- штрафи за порушення законодавства про працю.

ДФС у Закарпатській області

