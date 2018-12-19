У селі Лавриків на Жовківщині відкрили газопровід Суспільство | 19-12-2018, 15:19 0 30

Сьогодні, 19 грудня, у селі Лавриків Жовківського району відкрили газопровід. Підвідний газопровід середнього тиску забезпечить природнім газом 450 домогосподарств 7 сіл Лавриківської сільської ради.

«За останні роки всі ми можемо побачити, що в нашій області багато чого змінюється. Десь провели газ, десь побудували дорогу, нову школу, дитячий майданчик. Ці зміни тривають, і головне, що вони помітні», - наголосив заступники голови Львівської ОДА Роман Филипів.

У 2018 році фінансування проекту проводили в межах реалізації програми газифікації населених пунктів Львівської області на 2018-2020 роки. Відтак, збудували 3,6 км газопроводу загальною вартістю 2 286,8 тис грн, з яких 2041,8 тис грн – кошти обласного бюджету та 245 тис грн – кошти місцевого бюджету.

Зазначимо, що в межах реалізації програми газифікації населених пунктів Львівської області на 2018-2020 роки реалізували 5 проектів з будівництва підвідних газопроводів до сіл Лавриків та Бабії Жовківського району, с. Перекалки Кам'янка-Бузького району, с. Блажів Самбірського району, с. Вовче Турківського району. Загальна сума виділених по Програмі коштів становить 7,69 млн грн.



