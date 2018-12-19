Для дітей учасників АТО та Героїв Небесної Сотні організували свято Суспільство | 19-12-2018, 15:21 0 28

Сьогодні, 19 грудня, у Львівському державному цирку до Дня святого Миколая відбулася святкова вистава для дітей Героїв Небесної Сотні та учасників АТО зі всіх районів області.

Для дітей Героїв організатори підготували яскраве шоу – виставу «Новорічне королівство», під час якої малих глядачів розважали гімнасти, еквілібристи, акробати, жонглери, клоуни та дресировані тварини.

У святі взяв участь перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.

«Мужні воїни, які своєю принциповою позицією зі зброєю в руках, дають нам можливість на Львівщині під мирним небом проводити такі святкові дійства для дітей. У такі дні діти мають можливість поспілкуватись, збагатитись духовно, насолодитись життям. Сьогодні в день святого Миколая хочеться поросити в дарунок добробут, мир та злагоду для усіх нас. Кожен на своєму місці щодня наближає нашу перемогу: хтось зі зброєю, хтось з пером в руках, хтось міцним словом. Пам’ятаймо, що тільки єдність нас гуртує і наближає нашу перемогу», - звернувся до дітей та батьків Ростислав Замлинський.

Також діти отримали солодощі та подарунки від святого Миколая.

Таке свято започатковане благодійним товариством «Мій тато захищає Україну» за підтримки Львівської обласної державної адміністрації та департаменту освіти і науки Львівської ОДА та відбувається четвертий рік поспіль.

