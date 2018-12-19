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Адвокатів Львівщини привітали з професійним святом
|Суспільство | 19-12-2018, 15:21
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Сьогодні, 19 грудня, відбулись урочистості з нагоди Дня адвокатури України.
Адвокатів області привітала керівник апарату Львівської ОДА Маріанна Вільшинська.
"Живемо у непростий час і кожен з вас на своєму місці покликаний робити дуже важливі речі. Від вас залежать долі людей, ви озброєні правом, законом та словом. І дуже важливо, щоб всі ці знання, можливості та напрацювання ви передали наступним поколінням – учням та послідовникам. Адже від вас залежить, наскільки правовою буде держава", - зазначила Маріанна Вільшинська.
Також вона нагородила кращих адвокатів подяками облдержадміністрації.
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