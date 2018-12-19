Адвокатів Львівщини привітали з професійним святом Суспільство | 19-12-2018, 15:21 0 26

Сьогодні, 19 грудня, відбулись урочистості з нагоди Дня адвокатури України.

Адвокатів області привітала керівник апарату Львівської ОДА Маріанна Вільшинська.

"Живемо у непростий час і кожен з вас на своєму місці покликаний робити дуже важливі речі. Від вас залежать долі людей, ви озброєні правом, законом та словом. І дуже важливо, щоб всі ці знання, можливості та напрацювання ви передали наступним поколінням – учням та послідовникам. Адже від вас залежить, наскільки правовою буде держава", - зазначила Маріанна Вільшинська.

Також вона нагородила кращих адвокатів подяками облдержадміністрації.

