Винахідники з Львівщини взяли участь у зустрічі Президентського подружжя з обдарованими дітьми Суспільство | 19-12-2018, 15:23 0 27

Сьогодні, 19 грудня, з нагоди Дня святого Миколая у Маріїнському палаці Президент України Петро Порошенко та Марина Порошенко організували зустріч з обдарованими дітьми.

У межах зустрічі юні винахідники особисто презентували Петру та Марині Порошенкам свої винаходи.

Серед них - проекти юних львівських школярів, зокрема, «Розумна теплиця». Федевич Роман НВК Школа комп’ютерних технологій «Львівський технологічний ліцей». 10 клас.

«Мій проект отримав назву «Розумна теплиця». Побутовий користувач може виставляти параметри для регулювання. Серед них – температура – мінімальна та максимальна. Якщо ж вона перевищуватиме показник, то відчиниться вікно. Ще один показник – це датчик вітру. У разі, коли вікно відчинене, щоб запобігти виламуванню вітром вікна, пристрій вимірює критичність вітру та спрацьовує. Таким чином вікно зачиняється», - наголосив розробник Федевич Роман, десятикласник НВК Школа комп’ютерних технологій «Львівський технологічний ліцей».

Окрім того, можна виставити два режими освітлення та поливу. Останній регулюється згідно з прогнозом погоди.

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