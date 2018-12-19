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Винахідники з Львівщини взяли участь у зустрічі Президентського подружжя з обдарованими дітьми

Суспільство | 19-12-2018, 15:23Коментарів: 0 0 Переглядів: 27 27    

Сьогодні, 19 грудня, з нагоди Дня святого Миколая у Маріїнському палаці Президент України Петро Порошенко та Марина Порошенко організували зустріч з обдарованими дітьми.
У межах зустрічі юні винахідники особисто презентували Петру та Марині Порошенкам свої винаходи.
Серед них - проекти юних львівських школярів, зокрема,  «Розумна теплиця». Федевич Роман НВК Школа комп’ютерних технологій «Львівський технологічний ліцей». 10 клас.
«Мій проект отримав назву «Розумна теплиця». Побутовий користувач може виставляти параметри для регулювання. Серед них – температура – мінімальна та максимальна. Якщо ж вона перевищуватиме показник, то відчиниться вікно. Ще один показник – це датчик вітру. У разі, коли вікно відчинене, щоб запобігти виламуванню вітром вікна, пристрій вимірює критичність вітру та спрацьовує. Таким чином вікно зачиняється», - наголосив розробник Федевич Роман, десятикласник НВК Школа комп’ютерних технологій «Львівський технологічний ліцей».
Окрім того, можна виставити два режими освітлення та поливу. Останній регулюється згідно з прогнозом погоди.
Також представили :
Проект  «Утилізація каналізаційних жировмісних сполук – середовища патогенних мікроорганізмів», який стосується розробки способів утилізації каналізаційних відходів за допомогою каналізаційних колодязів біля житлових будинків, які обладнуються пластинчатими фільтрами. Фільтруючим елементом таких фільтрів слугуватимуть відходи пластику.
Прототип приладу «Мультифункціональний пристрій для незрячих» Пристрій допоможе незрячим людям та людям з вадами зору визначати кольори, рівень освітленості та відстань до перешкод.
Проект  «Нейромережева система для виявлення та дослідження патологій серцево-судинної системи», який включає алгоритм, що  може детально проаналізувати дану йому ЕКГ та виявляти збої у роботі серця із найменшою похибкою. Система реалізована мовою Phyton 3.6.4 із використанням бібліотек для роботи з мережами.
Проект «Спосіб виділення індоспіцину з Indigofera spicata», який стосується альтернативного способу одержання індоспіцину  як об’єкта фармакологічних досліджень, зокрема, протипухлинної активності за допомогою екстракції з природньої сировини (стебла рослини Indigofera spicata).
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