Для представників бюджетних установ організували семінар з енергоефективності Суспільство | 19-12-2018, 15:24 0 24

У вівторок, 18 грудня у м. Кам’янка-Бузька пройшов семінар «Організація діяльності установи на засадах енергоефективності – базові принципи та кращі практики свідомого споживання енергії».

Захід відбувся в межах проекту «Підвищення показників мікроклімату та енергоефективності у дитячій лікарні Охматдит у Львові на 65 тис дітей та дитячому садку для 290 дітей у місті Кам'янка-Бузька, Україна», що виконується Фондом Східна Європа у партнерстві з німецькою громадською організацією «ChildFund Deutschland» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини та за сприяння Львівської обласної ради і Львівської обласної державної адміністрації.

Під час семінару присутніх ознайомили з Програмами та проектами у сфері енергозбереження, які реалізуються обласною державною адміністрацією, зокрема, спільно з Фондом Східна Європа.

Окрім цього, з працівниками ДНЗ № 4 та №5, а також інших освітніх закладів міста, представниками місцевої влади та громадянського суспільства, батьками дітей, що відвідують дошкільні заклади, порушили питання шляхів ефективного використання енергоресурсів у професійній діяльності та в побуті.

20 грудня 2018 року такий захід заплановано провести у КЗ ЛОР «Львівська обласна клінічна дитяча лікарня «Охмадит».



