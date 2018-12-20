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ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ПРИВІТАЛИ ДІТЕЙ

Суспільство | 19-12-2018, 16:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 88 88    
ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ПРИВІТАЛИ ДІТЕЙ


Частинку тепла та гарного настрою подарували прикордонники Мукачівського загону учням Великобичківської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів. Відвідування малечі напередодні Дня Святого Миколая вже стало гарною традицією для зелених беретів. Педагогічний колектив та вихованці інтернату радо зустріли прикордонників святковим виступом, розповіли їм про свої успіхи та досягнення, поділились планами на майбутнє.
На останок, як завжди, теплої та сповненої дитячого сміху й радості зустрічі, військові капелани отець Олег та отець Віктор побажали малечі допомоги Божої у всіх добрих справах, успіхів у навчанні та усіляких гараздів. Окрім побажань, гості привезли діткам в подарунок шкільне приладдя, спортивний інвентар та спорядження і, звичайно ж, іграшки та солодощі.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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