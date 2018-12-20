Строки подання звітності та сплати ПДВ у грудні Суспільство | 19-12-2018, 17:09 0 93

Суб’єкти господарювання, які звітують з ПДВ помісячно податкову декларацію за листопад 2018 року повинні подати до 20 грудня 2018 року включно. А сплатити податкові зобов’язання, зазначені у поданій податковій декларації, потрібно до 29 грудня 2018 року включно.

Нагадаємо, що термін сплати податків і зборів не переноситься. Якщо останній день сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, то Податковим кодексом не передбачено перенесення термінів сплати.

Тобто, платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації.

Відповідна норма визначена п.49.18 ст.49 та п.57.1 ст. 57 розділу II, п.203.1 та п.203.2 ст.203 розділу V Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями.

Водночас, з інформацією щодо термінів сплати податків, зборів, платежів та подання податкової звітності можна ознайомлюватись в «податковому календарі», який розміщено на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС.

ДФС у Закарпатській області

