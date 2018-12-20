Податківці Свалявщини завітали з подарунками в обласний Будинок дитини Суспільство | 19-12-2018, 19:26 0 99

В День Святого Миколая податківці Свалявської ДПІ Мукачівського управління ГУ ДФС у Закарпатській області відвідали та привітали діток обласного Будинку дитини. Уже котрий рік поспіль працівники інспекції навідуються до діток, які потребують особливої уваги та підтримки. Цьогоріч також не обійшлося без приємних подарунків та щирих привітань.

Вони побажали дітям міцного здоров’я, благополуччя, здійснення найзаповітніших мрій та успіху в усіх майбутніх починаннях. А також вручили солодкі подарунки.

Начальник інспекції Ганна Лендєл побажала кожному вихованцю здоров’я, успіху та щасливої долі, відчути батьківську турботу, ласку, і мати покровительство Святого Миколая.

За матеріалами Свалявської ДПІ Мукачівського управління

ГУ ДФС у Закарпатській області

