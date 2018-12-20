|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Фізичні особи-власники тварин отримають третій транш дотації за утримання молодняка ВРХ
|Суспільство | 19-12-2018, 19:33
| 0 135
|
Наказом Мінагрополітики України від 14.12.2018 №595 затверджено розподіл коштів, передбачених для виплати фізичним особам спеціальної бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби.
Фінансову підтримку в сумі 15,4 млн грн отримають 12,4 тис фізичних осіб за утримання 16,8 тис гол молодняка ВРХ, які подали документи у вересні - листопаді поточного року. Це вже третій транш коштів, передбачений для виплати дотації фізичним особам у 2018 році.
Попередніми траншами (на 1 травня та 1 вересня) виплачено дотацію 10,5 тис фізичним особам за утримання 15,2 тис голів молодняка ВРХ на загальну суму 11,4 млн гривень.
Всього за період з квітня по грудень нараховано дотації 15,3 тис фізичним особам за утримання 21,8 тис голів молодняка ВРХ на загальну суму 26,8 млн гривень.
Серед усіх областей України Львівщина займає перше місце за кількістю фізичних осіб, які подали документи на дотацію та друге місце за кількістю поголів’я молодняку ВРХ, на яке нараховано дотацію і за сумою нарахованої дотації.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|На 1,8 мільйона гривень медичних виробів намагався ввезти громадянин без сплати податків...
|20-12-2018, 13:07
| >>>
|До нас в гості завітав Святий Миколай…...
|20-12-2018, 11:54
| >>>
|У Німеччині звільнили журналіста авторитетного видання, який вигадував статті і героїв...
|20-12-2018, 09:40
| >>>
|ООС: бойовики здійснили 7 обстрілів за добу, минулося без втрат...
|20-12-2018, 08:11
| >>>
|Російський суд відмовився надати полоненому українському моряку перекладача...
|20-12-2018, 07:23
| >>>
|Фізичні особи-власники тварин отримають третій транш дотації за утримання молодняка ВРХ...
|19-12-2018, 19:33
| >>>
|Податківці Свалявщини завітали з подарунками в обласний Будинок дитини...
|19-12-2018, 19:26
| >>>
|