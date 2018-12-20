Фізичні особи-власники тварин отримають третій транш дотації за утримання молодняка ВРХ Суспільство | 19-12-2018, 19:33 0 135

Наказом Мінагрополітики України від 14.12.2018 №595 затверджено розподіл коштів, передбачених для виплати фізичним особам спеціальної бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби.

Фінансову підтримку в сумі 15,4 млн грн отримають 12,4 тис фізичних осіб за утримання 16,8 тис гол молодняка ВРХ, які подали документи у вересні - листопаді поточного року. Це вже третій транш коштів, передбачений для виплати дотації фізичним особам у 2018 році.

Попередніми траншами (на 1 травня та 1 вересня) виплачено дотацію 10,5 тис фізичним особам за утримання 15,2 тис голів молодняка ВРХ на загальну суму 11,4 млн гривень.

Всього за період з квітня по грудень нараховано дотації 15,3 тис фізичним особам за утримання 21,8 тис голів молодняка ВРХ на загальну суму 26,8 млн гривень.

Серед усіх областей України Львівщина займає перше місце за кількістю фізичних осіб, які подали документи на дотацію та друге місце за кількістю поголів’я молодняку ВРХ, на яке нараховано дотацію і за сумою нарахованої дотації.



