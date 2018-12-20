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Російський суд відмовився надати полоненому українському моряку перекладача
|Суспільство | 20-12-2018, 07:23
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|Адвокат команди захисту військовополонених українських моряків Анрі Цискарішвілі зустрівся з радіотелеграфістом буксира "Яни Капу" Володимиром Варемезом в СІЗО Лефортово.
Про це адвокат написав в facebook.
Зустріч c Варемезом пройшла в кабінеті для проведення відеоконференцзв'язку в СІЗО Лефортово. Місце зустрічі обумовлено тим, що російський "Верховний суд Республіки Крим" в цей день розглядав апеляційну скаргу на обрання українському моряку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Адвокат і військовополонений дистанційно брали участь в цьому засіданні з Москви.
"На жаль, суд залишив Володимира під вартою. При цьому моєму підзахисному було відмовлено в наданні перекладача, а доводи сторони захисту про те, що Володимир є військовополоненим - проігноровані. Але незважаючи на це, хочу зазначити, що рішення суду його не зломило, тримається Володимир добре, не проявляє ні страху, ні відчаю ", - повідомив адвокат.
25 листопада у Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ протаранили та відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.
Росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир та 24 українських військовослужбовців. Троє з українських моряків зазнали поранень. Усіх затриманих моряків та співробітників СБУ, які були на борту, було заарештовано. Їм висунули звинувачення у порушенні кордону.
Заарештованих українців етапували до Москви у СІЗО "Лефортово", трьох поранених утримують у медблоці слідчого ізолятора "Матросская тишина".
За словами уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, статус українських моряків як військовополонених, згідно з Женевською конвенцією, передбачає "особливу" модель звільнення.
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