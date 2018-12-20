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ООС: бойовики здійснили 7 обстрілів за добу, минулося без втрат
|Суспільство | 20-12-2018, 08:11
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|Минулої доби російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Мар'їнка, Новотроїцьке, Новомихайлівка, Красногорівка - на Донецькому напрямку, а також поблизу населених пунктів Чермалик, Павлопіль на Маріупольському напрямку.
Для придушення вогневих провокацій противника підрозділи ООС застосовували чергові вогневі засоби.
Від початку цієї доби ворог вогонь не відкривав. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом минулої та поточної доби немає.
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