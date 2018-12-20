У Німеччині звільнили журналіста авторитетного видання, який вигадував статті і героїв Суспільство | 20-12-2018, 09:40 0 81 Німецьке авторитетне видання Der Spigel звільнило свого зіркового журналіста, якого викрили на вигадуванні історій та героїв матеріалів.



Про скандал видання повідомило у середу, 19 грудня.



"Клаас Релотіус, репортер та редактор, фальшував свої статті у великому масштабі та навіть вигадував героїв, обманюючи своїх колег та читачів. Це було виявлено в результаті консультацій, внутрішнього розслідування і, в кінцевому підсумку, всебічного зізнання самого редактора", - повідомило видання.





За час роботи Релотіуса на Der Spigel з 2011 року у виданні вийшло 60 матеріалів його авторства. Щонайменше 14 були недостовірними.



Перші підозри щодо правдивості матеріалів виникли після публікації в листопаді 2018 року статті "Кордон мисливців" про американських віджиланте, які патрулюють кордон між Мексикою та Сполученими Штатами.



Достовірність деяких фактів поставив під сумнів співавтор матеріалу Хуан Морено, який довів редакції, що історія сфальшована. Релотіус спершу спростовував звинувачення, а потім визнав, що вигадав цілі уривки не тільки у згаданому матеріалі, але й в інших текстах.



Релотіус включав у тексти людей, яких він ніколи не зустрічав і з якими не спілкувався. Він створював образи героїв на основі матеріалів інших ЗМІ. У підсумку в його текстах йшлося про реальних людей, проте їхні історії були повністю вигадані.



Серед сумнівних історій журналіста деякі були номіновані та навіть вигравали журналістські премії. Наприклад, про двох іракських дітей, які були викрадені та перевиховані терористичною "Ісламською державою", а також про в’язнів Гуантанамо.



До роботи в Der Spiegel журналіст працював також на інші провідні ЗМІ, включно з Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, Financial Times Deutschland, Die Tageszeitung, Die Welt, Süddeutsche Zeitung Magazin, Weltwoche, Zeit Online та Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.



Через скандал керівництво Der Spiegel створить комісію для розслідування ознак фальсифікації матеріалів. Видання обіцяє публічно повідомити про свої висновки і рекомендації щодо поліпшення механізмів безпеки.