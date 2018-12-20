До нас в гості завітав Святий Миколай… Суспільство | 20-12-2018, 11:54 0 61

Сьогодні, в день Святого Миколая, у Львівському управлінні Офісу великих платників податків ДФС, для дітей працівників організували незабутнє свято. До них завітав Миколай зі своїми помічниками. Цікаві та веселі ігри, естафети біля ялинки додали малюкам святкового настрою. Схвильовані діти розповідали віршики, співали пісеньки, грали на музичних інструментах, танцювали. В якості винагороди всі учасники дійства отримали подарунки та цукерки.

Начальник Львівського управління Нонна Багмет привітала всіх присутніх – дітей та батьків із Днем Святого Миколая та наступаючим Новим роком, побажала всім здоров'я, Божого благословення, здійснення найзаповітніших мрій.

Щирий дитячий сміх та позитивні емоції панували у приміщенні Львівського управління. Додому малята повертались сповнені новими враженнями, усміхнені та щасливі.

Крім того, вже декілька років поспіль напередодні Дня Святого Миколая представники Львівського управління Офісу великих платників податків ДФС відвідують вихованців дитячого будинку в м.Новий Розділ Львівської області. Такі акції для сиріт дають можливість проявити найкращі людські якості та не дозволяють очерствіти душі.

«Помічники» Святого Миколая - керівництво Львівського управління та члени профспілки щиро привітали вихованців інтернату з таким казковим святом. Кожен вихованець отримав солодощі, іграшки та необхідні речі – одяг, взуття.

Директор та персонал інтернату подякували присутнім гостям та зауважили, що такі заходи попри нелегку долю вихованців, дарують їм хвилини щастя, допомагають бути доброзичливими та чутливими.



