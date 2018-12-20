На 1,8 мільйона гривень медичних виробів намагався ввезти громадянин без сплати податків Суспільство | 20-12-2018, 13:07 0 35



Днями, а саме 15.12.2018 року близько 02 год. 20 хв. в зону митного контролю МАПП «ШЕГИНІ» Львівської митниці ДФС у напрямку в’їзду на митну територію України заїхав автомобіль «MITSUBISHI OUTLANDER» смугою руху «зелений коридор» під керуванням громадянина України, який своїми діями заявив про відсутність товарів, які підлягають декларуванню, оподаткуванню або обмежені чи заборонені до ввезення.

За результатами проведеного аналізу ризиків встановлено ймовірність переміщення вказаним транспортним засобом товарів з порушенням встановлених законодавством норм.

Транспортний засіб спрямовано до боксу поглибленого огляду, де було виявлено 72 упаковки медичних виробів, 100 упаковок жіночого рідкого гідрогелю, 160 упаковок регенеруючого спрею для догляду за шкірою, 100 упаковок фітоактивного гідрогелю для догляду за порожниною рота.

Таким чином громадянин України порушив встановлені законодавством норми та у встановленому порядку не заявив митному органу про наявність товарів, які підлягають декларуванню. Товари вилучено, складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 471 Митного кодексу України. Вартість предметів порушення митних правил склала 1,8 мільйонів гривень.

