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| Газета №35 (55) / 2014
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На Радехівщині ще двоє дітей-сиріт отримали власне житло
|Суспільство | 20-12-2018, 14:55
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На Радехівщині дитині-сироті та особі із числа дітей-сиріт вручили ключі від квартири.
Участь у заході взяв начальник Служби у справах дітей обласної державної адміністрації Володимир Лис, перший заступник голови Радехівської районної державної адміністрації Ігор Мельник, голова Радехівської районної ради Марія Климочко.
Житло придбали за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.
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