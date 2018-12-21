На Радехівщині ще двоє дітей-сиріт отримали власне житло Суспільство | 20-12-2018, 14:55 0 70



На Радехівщині дитині-сироті та особі із числа дітей-сиріт вручили ключі від квартири.



Участь у заході взяв начальник Служби у справах дітей обласної державної адміністрації Володимир Лис, перший заступник голови Радехівської районної державної адміністрації Ігор Мельник, голова Радехівської районної ради Марія Климочко.

Житло придбали за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.

