Українська держава буде утверджена раз і навіки, - Олег Синютка Суспільство | 20-12-2018, 14:57 0 73

Сьогодні, 20 грудня, у Львівському національному аграрному університеті у м. Дубляни на Жовківщині відбулась конференція «Степан Бандера: незламний борець за волю України».



«Зібратись тут, в одному з найдостойніших навчальних закладів Львівщини з такої нагоди – це дуже символічно. Тим паче, що цей заклад опікується землею, адже це найцінніше, що є в нашого народу. Ми з діда-прадіда черпаємо силу та енергію з нашої землі. Феномен провідника українських націоналістів Степана Бандери полягає в тому, що йому давала українська земля. Ті речі, які він перейняв від батька-священика та рідної землі, виплекали провідника нації. Зараз ми знову отримали шанс поборотися за українську державу. Ми, українці 21 століття, знову повстали за свою землю. Сьогодні нам вдається набагато більше ніж нашим попередникам, але без них ми цього шансу би не отримали. Українська держава буде утверджена раз і навіки», - наголосив під час відкриття конференції Олег Синютка.

Зазначимо, захід організували до 110-ї річниці від дня народження Степана Бандери та 20-ї річниці заснування Музею Степана Бандери у ЛНАУ.

