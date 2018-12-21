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У Самборі відкрили сучасний інклюзивно-ресурсний центр
|Суспільство | 20-12-2018, 14:58
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Сьогодні, 20 грудня, у Самборі в приміщенні Будинку вчителя відкрили новий інклюзивно-ресурсний центр. У закладі працюватимуть із дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату, затримку психічного розвитку, порушення інтелектуального розвитку, слуху та зору.
Приміщення центру розташоване на першому поверсі, охоплює 3 кімнати та зал для очікування. Центр оснащений всім необхідним обладнанням для надання психолого-педагогічних висновків та проведення корекційно-розвиткових занять. Також на вході встановили пандус для зручного пересування дітей з особливими потребами.
Працюватиме у центрі психолог, вчитель-реабілітолог, вчитель-дефектолог та вчитель-логопед. Фахівці закладу проводитимуть корекційні заняття, надаватимуть консультації батькам та складатимуть індивідуальний план розвитку дитини. У Самборі проживає 514 дітей із особливими освітніми потребами.
Директор департаменту освіти та науки Львівської ОДА Любомира Мандзій зазначила, що відповідно до вимог чинного законодавства, із 1 вересня цього року в країні почала працювати мережа інклюзивно-ресурсних центрів для дітей із особливими освітніми потребами. Це означає, що на 12 тис дітей дошкільного і шкільного віку має бути створений один інклюзивно-ресурсний центр. На Львівщині уже відкрили 11 таких центрів.
«Цей інклюзивно-ресурсний центр дозволить батькам трішечки по-іншому подивитися на їхню проблему. Бо основна мета ІРЦ – це забезпечення однакових можливостей на здобуття дошкільної та середньої освіти усім дітям. Також я сподіваюсь, що належну допомогу та підтримку тут зможуть отримати і вчителі», - наголосила Любомира Мандзій.
На здійснення ремонтних робіт та закупівлю корекційних засобів і спеціального обладнання з місцевого бюджету виділили 50 тис гривень, а також із державного бюджету скеровано субвенцію у розмірі 251, 885 тис грн.
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