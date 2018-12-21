Тимчасовий порядок щодо виконання митних формальностей під час оформлення автомобілів для обігу в Україні почне діяти опівночі Суспільство | 20-12-2018, 15:42 0 90



З 00:00 год. 21.12.2018 почне діяти Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.

Сьогодні, 20 грудня 2018 р., постанову Кабінету Міністрів від 12 грудня 2018 р. №1077 офіційно опубліковано в «Урядовому кур’єрі».

Згідно з документом оформлення здійснюватиметься з певними особливостями, зокрема:

- з застосуванням виключно електронної форми декларування транспортних засобів;

- визначено перелік документів, які необхідно подавати митницям;

- мінімізовано строк фізичного перебування автомобілів на митниці з метою зменшення фінансових витрат громадян на оплату послуг стоянки;

- регламентовано дії митниці та декларанта у разі перевірки заявленої фактурної вартості оцінюваного транспортного засобу.

Зазначено, що Тимчасовий порядок визначає механізм виконання митних формальностей під час митного оформлення транспортних засобів, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД та ввезені громадянами на митну територію України в період з 1 січня 2015 р. до 25 листопада 2018 р., а також:

1) перебувають у митному режимі тимчасового ввезення або транзиту, поміщення в який здійснювалося шляхом вчинення дій, усного декларування або декларування з використанням іншого документа, ніж митна декларація, на бланку єдиного адміністративного документа;

2) перебували у митному режимі тимчасового ввезення або транзиту, були вивезені за межі митної території України після 25 листопада 2018 р. та ввезені повторно.

