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«НОВЕ ОБЛИЧЧЯ КОРДОНУ» У ЛЬВІВСЬКОМУ АЕРОПОРТУ

Суспільство | 20-12-2018, 15:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 77 77    

Сьогодні близько 100 прикордонників, які пройшли всі етапи відбору та спеціальне навчання в рамках проекту «Нове обличчя кордону», приступили до виконання службових обов’язків на відділі прикордонної служби «Львів-аеропорт».
Керівництво Західного регіонального управління під час урочистостей привітало учасників проекту з початком служби. Їм побажали успіхів, натхнення та наполегливості у нелегкій справі з охорони «повітряної» ділянки кордону. А священик отець Всеволод Семененко благословив прикордонників на добру службу в ім’я миру та добра.
Бажаючих проходити службу в «Львів-аеропорт» зареєструвалось близько 400 осіб, з яких понад 250 осіб цивільної молоді та 150 військовослужбовців. Анкети кандидатів обробляла автоматизована електронна система без втручання посадових осіб прикордонного відомства. Далі тривало тестування і навчання, яке проходило за програмами, розробленими спільно з експертами Прикордонної варти Республіки Польща, представниками МОМ та посольства США в Україні.
У Держприкордонслужбі вже кілька років поспіль успішно реалізовується зазначений проект за сприянням представництва Посольства США в Україні та Міжнародної організації міграції в Україні. Він направлений на реформування прикордонних підрозділів та створення сучасних відділів з професійним, вмотивованим, принциповим персоналом, що буде ефективно виконувати функції держави на кордоні та водночас матиме високий рівень довіри громадськості та викорінення проявів корупції.
Нагадаємо,  до 31 грудня триває анкетування для бажаючих проходити службу в прикордонних підрозділах «Краківець», «Рава-Руська», що на Львівщині, «Пархоменкове» у Волинській області, «Харків-авіа» та ОКПП «Київ». Заповнити анкету можна на офіційному сайті відомства https://newface.dpsu.gov.ua/.
Прес – служба Львівського прикордонного загону

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