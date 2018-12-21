Розмитнення «євроблях» на Закарпатській митниці: кількість наближається до 1000 Суспільство | 20-12-2018, 16:24 0 112

Громадяни продовжують оформлювати транспортні засоби з іноземною реєстрацією на Закарпатській митниці ДФС. Станом на ранок 20 грудня 2018 року кількість оформлених митницею легкових автомобілів фізичних осіб склала 969. В результаті митного оформлення цих автівок до бюджету сплачено понад 61,5 млн гривень.

Зауважимо, що за деклараціями громадян, які раніше користувались в Україні транспортними засобами з іноземною реєстрацією, Закарпатська митниця ДФС випустила у вільний обіг 154 легкові авто. Власники цих авто сплатили до державного бюджету понад 9,8 млн грн митних платежів та 1,3 млн добровільного штрафу.

Оформлені авто в розрізі років виготовлення: 1995-2000 – 129, 2001-2005 – 337, 2006-2010 – 287, 2011-2015 – 202, 2016-2018 – 14.

Нагадаємо, що Законом України від 8 листопада 2018 року № 2612-VIIІ «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» для громадян встановлено нові умови ввезення транспортних засобів.

При цьому передбачено перехідний період 180 діб для тих громадян, які ввезли автомобіль з 1 січня 2015 року до набрання чинності цим законом. Протягом цього часу громадяни мають можливість оформити свої транспортні засоби, які були ввезені на територію України протягом вказаного періоду і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Також звертаємо увагу, що на внутрішніх митних постах Закарпатської митниці ДФС фахівці відомства надають консультативні послуги громадянам з питань митного оформлення автомобілів. Детальніше дивіться ТУТ.

ДФС у Закарпатській області

