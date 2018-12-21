Підсумки життя ОТГ у 2018 році на Львівщині – розвиток децентралізації, уявні перепони, успішні громади та кейси Суспільство | 20-12-2018, 21:46 0 164

На Львівщині згідно державних та законодавчих програм повноцінно реалізується реформа нової регіональної політики, не що інше як децентралізація. Саме реформа децентралізованого управління покликана реалізувати ефективну політику на місцях. Зараз уже активно створюють нові стратегічні документи для реалізації регіональної політики і самоорганізації населення.



Жителі Львівщини уже відчули, що таке брати владу у свої руки і впливати на життя громади



Олександр ГАНУЩИН, голова Львівської обласної ради зазначає, що важливим є саме той факт, що люди у процесі проведення реформи розуміють, що таке децентралізація. Вони розуміють: коли ти можеш самостійно розпоряджатися бюджетними коштами на власній території, більш швидко та ефективніше вирішуються роками наболілі питання на місцях.







Олександр ГАНУЩИН, голова Львівської облради відзначає загальну готовність громад об'єднуватися.



У Львівській області вже налічується 40 об'єднаних територіальних громад, 35 із них отримали повноваження, ще 5 очікують на отримання права на повноцінну діяльність. Кожна громада проходить свій шлях від становлення до розвитку, здобуває досвід при реалізації інфраструктурних проектів, робить кроки у створенні якісного сервісу в селах. Сьогодні важливе покриття території області перспективним планом з утворення громад. Дрогобицький і Стрийський райони єдині у Львівській області, де ще не введено в дію перспективний план розвитку. Центр розвитку місцевого самоврядування в області проводить заходи з добровільного створення об'єднаних громад на цих територіях.



Львівщина у процесі створення ОТГ та впровадженні децентралізації цього року продемонструвала позитивні зрушення



За словами Галини ГРЕЧИН, керівника Центру розвитку місцевого самоврядування у Львівській області - якщо «на початок року було значно більше територій, які не покриті перспективним планом – на початок року це 7 районів, де не було жодної громади, то зараз уже в трьох районах із семи утворено нові громади. Фактично, зараз ще є 4 райони в області, де немає жодної громади». Створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіоном України Центр веде інформаційно-просвітницьку роботу у Львівській області для підсилення спроможності громад, з допомогою навчання, обміну досвідом, надаючи експертну підтримку, супровід, з допомогою проведених заходів, тренінгів, обговорень з громадою.







Галина ГРЕЧИН, керівник Центру розвитку місцевого самоврядування



- Цього року ми уже частково виправили ситуацію, - коментує Галина ГРЕЧИН, керівник ЦРМС на Львівщині. - Нові громади, які утворені, демонструють хорошу динаміку у розвитку. Добре, що є ініціатива на утворення громад у кожному районі. Ми зараз маємо більше запитів від сільських рад, які не є частиною ОТГ, але мали би бути згідно приєднання. Вже їздили на громадські обговорення в ці ради. Тому, можна говорити про позитивний рух у добровільному створенні ОТГ. Саме наш центр працює, щоб люди зрозуміли: створення громади – це набагато ширші повноваження, можливості для розвитку. Ключовий момент: повноваження, якими зараз користуються районні ради, переходять у розпорядження новостворених громад. Власне, і це дуже суттєва особливість, - при створенні ОТГ усі кошти надходять напряму в бюджет конкретної громади.



Поступ у створенні успішних ОТГ є. Галина ГРЕЧИН зазначає: попри всі міфи, що зі створенням ОТГ закриють Народний Дім або ж школу, прогноз щодо подальшого розвитку ОТГ і реформи децентралізації в області позитивний. «Є ті, хто йдуть перші, ті, хто йдуть за першими, і ті, які ніколи в житті добровільно не приймуть самостійного рішення, - додає Галина ГРЕЧИН. - Тому, є сьогодні перспектива об'єднатися і створити сильну та успішну територіальну громаду.

Коли об'єднана громада утворюється, фінансові ресурси зазвичай треба спершу спрямовувати на розвиток інфраструктури – тому надається гарантована інфраструктурна субвенція Законом «Про добровільне об'єднання громад». Медична, освітня та інші дотації йдуть не через районний бюджет, а поступають напряму. Громада отримує певний набір повноваження на рівні району, може самостійно управляти, вони отримують право брати участь у різноманітних конкурсах, грантових проектах, залучати фінансування Європейського союзу, на конкурсній основі подавати грантові заявки до міжнародних донорів, вступати у співпрацю з американським товариством USAID, для громад є проекти секторальної підтримки ЄС.



Цього року дві ОТГ на Львівщині виграли конкурс на право залучити кошти Європейського союзу – Великолюбінська та Славська громади.



Недовіра кане у небуття, коли люди отримують правдиву і достовірну інформацію про ОТГ та реформу







Процес створення ОТГ у цьому році в області для Галини Гречин, керівника Центру розвитку місцевого самоврядування запам'ятався тим, що літо у 2018-му вона провела без вихідних. У режимі нон-стоп відбувалися громадські обговорення, заходи. Попри природню недовіру, зазначає вона, коли у ході розмови розмовляти з людьми про створення ОТГ, її функціонування і показувати реальні сприятливі результати – хто дійсно це зробив, причому зробили краще, то реакція змінюється на позитивну. Люди все-таки вірять, приходять на вибори, голосують і починають більше розуміти суть реформи децентралізації. «Уже не треба їхати до Києва, щоб вирішити питання ремонту тротуару у маленькому містечку, - говорить Василь АБАЇМОВ, виконавчий директор Львівського регіонального відділення Асоціації міст України. – На Львівщині для себе можу відзначити Ходорівську ОТГ, яка найбільша в області і третя по величині в Україні».







Успішні ОТГ - шлях до процвітання, або як реально на місці можна сприяти децентралізації і досягти успіху



За даними місцевого Центру розвитку місцевого самоврядування, всі ті громади в області, які мають населення більше п'яти тисяч осіб, в межах перспективного плану, відповідно до прогнозних розрахунків, показують позитивні темпи розвитку. Звичайно, є громади з хорошими стартовими позиціями – до прикладу, Славська громада.



Галина ГРЕЧИН ділиться отриманим практичним досвідом для громад-початківців, тих, які планують розпочати свою, нову діяльність в рамках ОТГ. При утворенні об'єднаної територіальної громади потрібно навести лад із ресурсами, зрозуміти, які можливі доходи – зокрема, основний дохід у громаді - від податку фізичних осіб. Тому, перед громадою стоїть питання наведення ладу у реєстрації підприємців, які працюють на території, та оплата ними податків. Потрібна інвентаризація майна – землі і нерухомості, адже це теж дохідна частина. Дуже часто, майно не є інвентаризованим. Тому, при започаткуванні важливо витратити час і зусилля на інвентаризацію того, що вже є. Це сприяє у майбутньому хорошим показникам роботи громади. Бо новоутвореній громаді необхідно на початку роботи розуміти свої ресурси. Громада, яка працює за таким алгоритмом, має усі шанси демонструвати успішні результати. Звичайно, на старті громади не можуть показати позитивний результат зразу, але при послідовній правильній роботі можна багато чого досягнути.



Хороший приклад – Кам'янка-Бузька об'єднана міська громада. Рівно рік тому тут відбулися вибори. Спочатку не відбувалося різкого зростання, але за результатами останніх 9-10 місяців, ця громада зайняла друге місце по Україні серед групи громад з населення більше 10 тисяч мешканців за темпом зростання власних доходів до бюджету, без врахування субвенцій. «Це означає, що громада дуже добре працює над базою оподаткування, - коментує Галина ГРЕЧИН, директор Львівського обласного Центру розвитку місцевого самоврядування. – Вона працює з підприємцями, людьми, які мають власність, для легалізації та інвентаризації. У громаді зараз закладають хорошу базу для роботи та, реалізації проектів розвитку вже у 2019 році».







Водночас, Олег ОМЕЛЯН, голова Кам’янка-Бузької ОТГ відзначає: у громаді «почали інвентаризувати старостинські округи і усю територію, щоби побачити загальну картину по землі і нерухомості». Це дозволило створити власну базу, і вивело ОТГ на передовий рівень у країні згідно доходів у місцеву скарбницю.

Гніздичівська громада ефективно реалізує проект із покращення послуг для мешканців. Це успішна громада, яка порівняно невелика. «Розуміючи, що у них хорошої стартової можливості, громада активно працює у залученні коштів, і їм багато чого вдається, - додає Галина ГРЕЧИН. - Гніздичівська громада – вдалий приклад функціонування для новоутворених ОТГ.



Практично кожна громада демонструє хороші результати. Тимчасові труднощі можуть виникати у тих громадах, які є маленькі за населенням, територією, мають поки що обмежені можливості для розвитку. Адже забезпечують розвиток люди. Люди, які працюють у громаді, сприяють її росту. І важлива конкурентна заробітна плата. Однак, я думаю, що у 2019 мешканці у громадах будуть бачити більше позитивних змін навколо себе».



Оптимізму додає той факт, що у 2019 році з ініціативи Львівського ЦРМС у 2019 році в області вперше реалізують програму «Підтримки співробітництва територіальних громад» на суму 5,2 млн грн. з обласного бюджету.



- Громади отримали не лише повноваження, а й фінансові засоби для реалізації цих повноважень. Є фінанси на виконання повноважень. Якщо громада об'єдналася, вона стає повноправним господарем на цій території. - зазначає Василь АБАЇМОВ. – ОТГ підпорядковується освіта, ФАПи. Я дуже тішуся за новостворені громади і їх результати за неповні три роки проведення децентралізації.



ЦНАП у громаді додає комфорту та вирішує питання зі зверненням мешканця на місці



У чотирьох громадах на Львівщині уже повноцінно функціонують центри надання адміністративних послуг. Зокрема, у Гніздичівській, Ходорівській, Заболотцівській, Тростянецькій, які залучили кошти на модернізацію. Є низка громад, які беруть участь у відборі і працюють над створенням у себе сучасного центру для надання послуг – з комфортним перебуванням, можливістю електронної черги, віддаленими робочими місцями, щоб люди могли отримати документи на місці проживання. Жителям не доведеться їхати за довідкою у районний центр, а безпосередньо на місці вирішити це питання.



Нещодавно Ходорівська ОТГ відкрила сучасний модернізований центр для надання адміністративних послуг. У громаді показують вдалий приклад для інших громад, як можна прийняти рішення впроваджувати у сучасному форматі послуги мешканцям.



Завдяки об'єднаним територіальним громадам на Львівщині створюються дитячі садки, де їх до цього раніше не було



Об'єднавшись, громади мають перш за все не тільки інвентаризувати наявне майно, а й ефективно використовувати довірені їм ресурси.



- Щоб забезпечити розвиток, треба іти на непопулярні кроки, - розповідає Галина Гречин, керівник Центру розвитку місцевого самоврядування. - Зокрема, це стосується освіти та надання медичної допомоги. Діюча мережа, яка була створена для надання освітніх та медичних послуг, не відповідає сучасним потребам. Тому що, на жаль, інфраструктура, яка була створена в радянські часи, для зовсім іншого управління та населення. Неефективно та нераціонально утримувати приміщення, в якому не надаються якісні послуги. Треба приймати кардинальні рішення. Коли створюється громада, вона отримує приміщення для утримання. Натомість громади з малою наповненістю школи застосовують шкільне приміщення для організації груп дитячого садочку, або ж школа переходить на нижчий ступінь.



Дуже часто в районах на місцях узагалі немає ДНЗ. Громади, як це відбулося у Тростянецькій ОТГ, вкладають кошти в закупівлю сучасного обладнання, переобладнують приміщення та створюють змішані типи навчального закладу – НВК – навчально-виховні комплекси. У названій громаді є декілька таких НВК. Тут, в одному приміщенні завдяки зусиллям громади є і початкова школа, працюють групи дитячого садку. Таким же шляхом пішли і Жовтянецька, Новокалинівська та інші ОТГ у Львівській області. Зокрема, у Чукв'янській ОТГ також триває реконструкція дитсадка. Важливо розуміти, що мешканці також можуть допомогти громаді у прийнятті рішень. Також є необхідність фінансування силами громади нової української школи, і тут можна бачити, як громада ефективно це робить.



Христина ПРИГОДА

Фото з мережі Інтернет та архіву "Медіастар"

Робота над створенням ДНЗ у Чукв'янській ОТГ



