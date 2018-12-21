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Польща надала Україні додаткові дозволи на автоперевезення
|Суспільство | 21-12-2018, 04:48
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|Польща надала Україні додатково 3000 транзитних та 1000 двосторонніх дозволів на автоперевезення.
Про це заявив у своєму Facebook міністр інфраструктури України Володимир Омелян за підсумками розмови з польським колегою Анджеєм Адамчиком.
"Як і обіцяли друзі-поляки, українські вантажівки не будуть стояти на українсько-польському кордоні: виділено додатково 3000 транзитних дозволів та 1000 двосторонніх, що вистачить закрити потреби на автоперевезення до кінця року і виконати контрактні зобов’язання українських компаній перед контрагентами з ЄС", - розповів чиновник.
Він зазначив, що з 1 січня 2019 року всі двосторонні дозволи будуть видаватися під потрійним контролем: міністерства, транспортної інспекції та АСМАП (Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України).
"Домовилися, що з 2019 року пріоритетом визначаємо залізничне сполучення: як пасажирське, так і вантажне. Що важливо, в питанні залізничних тарифів будемо виходити з паритету і досягнення максимальної економічної привабливості для клієнтів контейнерних потягів з Китаю та двосторонніх перевезень", - додав міністр.
У жовтні в Мінінфраструктури заявили, що домовилися про отримання від Польщі додатково на 2018 рік ще 10 тис. дозволів (8 тис. транзитних і 2 тис. універсальних), що збільшить їхню кількість до 216,5 тис.
Як відомо, польська сторона наполягала на зменшенні української квоти на 2019 рік.
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