Червоний Хрест вимагає від РФ надати доступ до українських моряків Суспільство | 21-12-2018, 04:50 0 93 Міжнародний комітет Червоного Хреста надіслав запит до РФ щодо надання своїм представникам доступу до українських моряків.



Про це у Facebook повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.



"Після отримання дозволу від РФ та згоди самих військовополонених моряків, вони зможуть відвідати їх.



За результатами такого візиту представники МКЧХ зможуть конфіденційно проінформувати родичів щодо стану здоров’я моряків та умов їх утримання", - написала вона.



За її словами, голова делегації Міжнародного Червоного Хреста в Україні Алан Ешліманн пообіцяв проінформувати про перебіг ситуації.





Нагадуємо:



25 листопада у Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ протаранили та відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир та 24 українських військовослужбовців. Троє з українських моряків зазнали поранень.

Усіх затриманих моряків та співробітників СБУ, які були на борту, було заарештовано.

Росіяни висунули їм звинувачення у "порушенні кордону".