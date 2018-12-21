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Вибух на шахті в Чехії: є загиблі та зниклі безвісти
|Суспільство | 21-12-2018, 04:52
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|У четвер на шахті ČSM біля міста Карвіна на північному сході Чехії вибухнув метан. За останнім даними, загинули 5 осіб, 10 - отримали поранення, 8 - зникли безвісти.
Про це повідомляє місцевий телеканал Česká televize 24, передає "Укрінформ".
За інформацією каналу, усі постраждалі, найімовірніше, є громадянами Польщі.
Представник дирекції підприємства Іво Челеховський заявив, що вибух метану, який накопичився, стався на одному з північних ділянок підземних тунелів шахти.
Він повідомив, що вибухом зруйновані "деякі ділянки, на яких проходили роботи".
За його словами, в шахті були встановлені датчики, які повинні виявляти і попереджувати про небезпечну концентрацію метану в повітрі.
"У мене немає інформації, що датчики не працювали. Коли всі рятувальні роботи завершаться, спеціальна комісія з розслідування почне роботу, щоб з'ясувати точні причини, чому сталося займання метану", - сказав представник дирекції підприємства.
Зазначається, що на місці вибуху тривають рятувальні роботи.
Усі роботи на шахті ČSM зупинили, робляться екстрені заходи для підйому гірників на поверхню.
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