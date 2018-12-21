   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 21/12/2018 Командир підрозділу ДСНС заявив суду, що у палаючому таборі "Вікторія" не було води і керівництва...>> Вибух на шахті в Чехії: є загиблі та зниклі безвісти...>> Держдеп хоче, щоб саміт Трампа з Кім Чен Ином пройшов на початку 2019 року...>> Червоний Хрест вимагає від РФ надати доступ до українських моряків...>> Польща надала Україні додаткові дозволи на автоперевезення...>> Усика визнали кращим боксером року за версією ESPN...>> В УПЦ МП заявили, що не змінюватимуть назву і пояснили чому...>> Підсумки життя ОТГ у 2018 році на Львівщині – розвиток децентралізації, уявні перепони, успішні громади та кейси...>> У Львові відбудеться традиційний жіночий Всеукраїнський турнір з вільної боротьби...>> Центр «Джерело» розпочав у Львові благодійний збір макулатури на заправках...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Львів’янин, якого підозрюють у побитті до смерті знайомого, опинився на лаві підсудних...
20-12-2018, 10:49  >>> 
Мешканець Турки, який убив власного батька, проведе 8 років за ґратами...
19-12-2018, 10:35  >>> 
Новояворівчанин, який до смерті побив товариша, постане перед судом...
19-12-2018, 10:34  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Програма стоматологічної допомоги дітям і пільговим категоріям населення діятиме у Львові й в наступному році...
20-12-2018, 14:50  >>> 
«Найсучасніше обладнання, найвищого світового рівня сьогодні є тут, в нашій лікарні», — А. Садовий під час відвідин дитячої лікарні на вул. П. Орлика...
17-12-2018, 13:57  >>> 
З початку року на кір захворіли майже 47 тисяч людей - МОЗ...
12-12-2018, 07:28  >>> 

Вибух на шахті в Чехії: є загиблі та зниклі безвісти

Суспільство | 21-12-2018, 04:52Коментарів: 0 0 Переглядів: 168 168    
У четвер на шахті ČSM біля міста Карвіна на північному сході Чехії вибухнув метан. За останнім даними, загинули 5 осіб, 10 - отримали поранення, 8 - зникли безвісти.

Про це повідомляє місцевий телеканал Česká televize 24, передає "Укрінформ".

За інформацією каналу, усі постраждалі, найімовірніше, є громадянами Польщі.

Представник дирекції підприємства Іво Челеховський заявив, що вибух метану, який накопичився, стався на одному з північних ділянок підземних тунелів шахти.

Він повідомив, що вибухом зруйновані "деякі ділянки, на яких проходили роботи".

За його словами, в шахті були встановлені датчики, які повинні виявляти і попереджувати про небезпечну концентрацію метану в повітрі.

"У мене немає інформації, що датчики не працювали. Коли всі рятувальні роботи завершаться, спеціальна комісія з розслідування почне роботу, щоб з'ясувати точні причини, чому сталося займання метану", - сказав представник дирекції підприємства.

Зазначається, що на місці вибуху тривають рятувальні роботи.

Усі роботи на шахті ČSM зупинили, робляться екстрені заходи для підйому гірників на поверхню.
   Новини по темі: Суспільство
Командир підрозділу ДСНС заявив суду, що у палаючому таборі "Вікторія" не було води і керівництва...
21-12-2018, 04:53  >>> 
Вибух на шахті в Чехії: є загиблі та зниклі безвісти...
21-12-2018, 04:52  >>> 
Червоний Хрест вимагає від РФ надати доступ до українських моряків...
21-12-2018, 04:50  >>> 
Польща надала Україні додаткові дозволи на автоперевезення...
21-12-2018, 04:48  >>> 
Підсумки життя ОТГ у 2018 році на Львівщині – розвиток децентралізації, уявні перепони, успішні громади та кейси...
20-12-2018, 21:46  >>> 
Розмитнення «євроблях» на Закарпатській митниці: кількість наближається до 1000...
20-12-2018, 16:24  >>> 
«НОВЕ ОБЛИЧЧЯ КОРДОНУ» У ЛЬВІВСЬКОМУ АЕРОПОРТУ...
20-12-2018, 15:46  >>> 
   АктуальноАктуально
ПЕРШИМИ ВИФЛЕЄМСЬКИЙ ВОГОНЬ МИРУ ЗУСТРІЛИ ПРИКОРДОННИКИ...
19-12-2018, 17:06  >>> 
Теракт у Страсбурзі: кількість загиблих зросла до п'яти...
17-12-2018, 06:35  >>> 
В новорічну ніч на Сихові відбудеться відеопроекція і виступ гурту «Ягоди»...
11-12-2018, 12:44  >>> 
   ПолітикаПолітика
Швейцарія продовжила замороження активів Януковича ще на рік...
20-12-2018, 09:38  >>> 
Посол США в ФРН закликав Берлін припинити підтримку "Північного потоку-2"...
20-12-2018, 07:24  >>> 
Україна в ТКГ запропонувала встановити пункт моніторингу СММ ОБСЄ в Керчі...
20-12-2018, 03:31  >>> 
   Діловий світДіловий світ
ФОПи-єдинники, які здійснюють продаж лікарських засобів, зобов’язані застосовувати РРО з 1 січня 2019 року...
20-12-2018, 15:45  >>> 
В межах круглого столу розглянули запровадження системного використання аграрних розписок...
20-12-2018, 15:01  >>> 
На Стрийщині розглянуть стан розробки та перспективи збільшення видобутку вуглеводнів на Орів-Уличнянському нафтогазовому родовищі...
20-12-2018, 14:59  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Командир підрозділу ДСНС заявив суду, що у палаючому таборі "Вікторія" не було води і керівництва...
21-12-2018, 04:53  >>> 
Вибух на шахті в Чехії: є загиблі та зниклі безвісти...
21-12-2018, 04:52  >>> 
Червоний Хрест вимагає від РФ надати доступ до українських моряків...
21-12-2018, 04:50  >>> 
   ВладаВлада
Держдеп хоче, щоб саміт Трампа з Кім Чен Ином пройшов на початку 2019 року...
21-12-2018, 04:51  >>> 
Керівник Золочівської місцевої прокуратури прозвітував на сесії районної ради...
20-12-2018, 11:50  >>> 
Президент Польщі звільнив посла в Україні...
20-12-2018, 09:37  >>> 
   КультураКультура
В УПЦ МП заявили, що не змінюватимуть назву і пояснили чому...
21-12-2018, 00:58  >>> 
Гурт «Курбаси» виступатиме на сцені Львівської опери...
20-12-2018, 16:04  >>> 
Підсумки 2018 року: архітектура...
19-12-2018, 10:39  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
04:53 Командир підрозділу ДСНС заявив суду, що у палаючому таборі "Вікторія" не було води і керівництва
04:52 Вибух на шахті в Чехії: є загиблі та зниклі безвісти
04:51 Держдеп хоче, щоб саміт Трампа з Кім Чен Ином пройшов на початку 2019 року
04:50 Червоний Хрест вимагає від РФ надати доступ до українських моряків
04:48 Польща надала Україні додаткові дозволи на автоперевезення
00:59 Усика визнали кращим боксером року за версією ESPN
00:58 В УПЦ МП заявили, що не змінюватимуть назву і пояснили чому
21:46 Підсумки життя ОТГ у 2018 році на Львівщині – розвиток децентралізації, уявні перепони, успішні громади та кейси
19:47 У Львові відбудеться традиційний жіночий Всеукраїнський турнір з вільної боротьби
19:45 Центр «Джерело» розпочав у Львові благодійний збір макулатури на заправках

   Анонси
У неділю відбудеться благодійний концерт «Пісні бабці Стефи»...
18-12-2018, 16:37  >>> 
!!! АНОНС !!!...
18-12-2018, 12:09  >>> 
Львівська політехніка відзначає кращих студентів-дослідників та розробників...
18-12-2018, 10:46  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования