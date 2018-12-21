Вибух на шахті в Чехії: є загиблі та зниклі безвісти Суспільство | 21-12-2018, 04:52 0 168 У четвер на шахті ČSM біля міста Карвіна на північному сході Чехії вибухнув метан. За останнім даними, загинули 5 осіб, 10 - отримали поранення, 8 - зникли безвісти.



Про це повідомляє місцевий телеканал Česká televize 24, передає "Укрінформ".



За інформацією каналу, усі постраждалі, найімовірніше, є громадянами Польщі.



Представник дирекції підприємства Іво Челеховський заявив, що вибух метану, який накопичився, стався на одному з північних ділянок підземних тунелів шахти.



Він повідомив, що вибухом зруйновані "деякі ділянки, на яких проходили роботи".



За його словами, в шахті були встановлені датчики, які повинні виявляти і попереджувати про небезпечну концентрацію метану в повітрі.



"У мене немає інформації, що датчики не працювали. Коли всі рятувальні роботи завершаться, спеціальна комісія з розслідування почне роботу, щоб з'ясувати точні причини, чому сталося займання метану", - сказав представник дирекції підприємства.



Зазначається, що на місці вибуху тривають рятувальні роботи.



Усі роботи на шахті ČSM зупинили, робляться екстрені заходи для підйому гірників на поверхню.