Командир підрозділу ДСНС заявив суду, що у палаючому таборі "Вікторія" не було води і керівництва Суспільство | 21-12-2018, 04:53 0 99 Київський райсуд Одеси у четвер заслухав свідчення командира підрозділу ДСНС Сергія Бурдейного, який першим прибув на місце пожежі у дитячому таборі "Вікторія" 15 вересня 2017 року.



Про це повідомляє "Укрінформ".



"Мій підрозділ прибув на територію оздоровчого закладу першим - о 23 год 40 хв. Але дерев'яний двоповерховий корпус №5, з якого не евакуювали, як з'ясувалось пізніше, трьох дівчаток, уже палав по всьому периметру.



Температура горіння була дуже високою - зайти всередину приміщення було неможливо", - розповів Бурдейний.



За його словами, у пожежній водоймі було недостатньо води для організації гасіння пожежі - довелось шукати інше джерело і тягнути воду здалеку.



Він також підкреслив, що працівники табору були охоплені панікою, ніхто не міг доповісти про проведену евакуацію дітей.



"Марно він шукав когось із відповідальних, старших посадовців. У той же час колишній директор закладу Петрос Саркісян заперечив покази свідка Бурдейного щодо неможливості скористатись пожежною водоймою для гасіння вогню", - йдеться у повідомленні.



Адвокат Микола Стоянов, який захищає інтереси родин, потерпілих від пожежі, звернувся до суду з двома клопотаннями: викликати для дачі показів одного з одеситів, що заявив про навмисний підпал корпусу №5, та повторно накласти арешт на всі приміщення табору "Вікторія", - пише "Укрінформ".



Зазначається, що суддя Віктор Чаплицький відмовив у задоволенні двох клопотань, оскільки одне з них передбачає виконання додаткових процедур.



Після цього Стоянов звернувся з третім клопотанням - про відвід судді.



Найближчими днями суд шляхом електронного розподілу вирішить, хто і коли розгляне клопотання адвоката щодо відводу судді Чаплицького.



Нагадуємо:



У ніч на 16 вересня 2017 року у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

18 вересня Київський районний суд заарештував без права внесення застави підозрюваного в порушенні правил пожежної безпеки директора дитячого табору "Вікторія".

Пізніше суд продовжив до 12 грудня термін арешту Саркісяна з альтернативою внесення застави в обсягу 128 тисяч гривень.

28 листопада 2017 року суд відсторонив Саркісяна від посади директора табору "Вікторія"

Пізніше прокуратура Одеської області направила до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно директора табору "Вікторія" Петроса Саркісяна.

У квітні 2018 року виховательку "Вікторії" Наталію Цокур (Янчук) засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.

У липні під час проведення незалежної експертизи у таборі "Вікторія", де у вересні 2017 року через пожежу загинули троє дітей, фахівці знайшли рештки кісток.