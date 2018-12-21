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У ФРН посилили заходи безпеки в аеропортах через загрозу терактів
|Суспільство | 21-12-2018, 08:16
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|Німецька поліція розшукує 4 імовірних терористів, які розвідали ситуацію в аеропорту Штутгарта і, можливо, планують теракти.
Про це у четвер повідомила медіакомпанія ARD, передає DW.
"Правоохоронці ФРН отримали інформацію від спецслужб Марокко, згідно з якою Європою пересувається група осіб, які планують теракт-самогубство в одному з аеропортів у німецько-французькому прикордонному регіоні на різдвяні свята", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що німецька поліція щотижня отримує аналогічні попередження від різних країн уже багато років, але цього разу інформація, яка надійшла з Марокко, має досить конкретний характер.
Інформація містить імена підозрюваних, які вже відомі німецькій владі.
"У полі зору правоохоронних органів перебувають батько і син з федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія, які через 2 дні після теракту у Страсбурзі підозріло поводилися в аеропорту імені Шарля де Голля в Парижі.
Вони під'їхали до будівлі одного з терміналів на автомобілі з німецькими номерними знаками. Після цього один із пасажирів вискочив з машини і зробив кілька фотографій, потім обидва підозрювані втекли", - передає DW.
Через кілька днів після цього інциденту співробітники німецької федеральної поліції помітили 2 підозрілих чоловіків в аеропорту Штутгарта, які також фотографували будівлю терміналу і територію аеропорту.
Але поліції не вдалося їх затримати.
За допомогою записів з камер відеоспостереження встановили, що підозрілими чоловіками виявилися ті ж самі батько і син з Північн
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