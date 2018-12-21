У ФРН посилили заходи безпеки в аеропортах через загрозу терактів Суспільство | 21-12-2018, 08:16 0 85 Німецька поліція розшукує 4 імовірних терористів, які розвідали ситуацію в аеропорту Штутгарта і, можливо, планують теракти.



Про це у четвер повідомила медіакомпанія ARD, передає DW.



"Правоохоронці ФРН отримали інформацію від спецслужб Марокко, згідно з якою Європою пересувається група осіб, які планують теракт-самогубство в одному з аеропортів у німецько-французькому прикордонному регіоні на різдвяні свята", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що німецька поліція щотижня отримує аналогічні попередження від різних країн уже багато років, але цього разу інформація, яка надійшла з Марокко, має досить конкретний характер.



Інформація містить імена підозрюваних, які вже відомі німецькій владі.



"У полі зору правоохоронних органів перебувають батько і син з федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія, які через 2 дні після теракту у Страсбурзі підозріло поводилися в аеропорту імені Шарля де Голля в Парижі.



Вони під'їхали до будівлі одного з терміналів на автомобілі з німецькими номерними знаками. Після цього один із пасажирів вискочив з машини і зробив кілька фотографій, потім обидва підозрювані втекли", - передає DW.



Через кілька днів після цього інциденту співробітники німецької федеральної поліції помітили 2 підозрілих чоловіків в аеропорту Штутгарта, які також фотографували будівлю терміналу і територію аеропорту.



Але поліції не вдалося їх затримати.



За допомогою записів з камер відеоспостереження встановили, що підозрілими чоловіками виявилися ті ж самі батько і син з Північн