ООС: Бойовики били з мінометів на Донецькому і Маріупольському напрямках, 1 поранений Суспільство | 21-12-2018, 09:31 0 74 Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, 4 рази застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. 1 український військовий отримав поранення. Від початку поточної доби окупанти відкривали вогонь по позиціях ОС біля Чермалика.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 21 грудня.



"Зокрема, ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм позицій ОС в районі населених пунктів Луганське - на Донецькому напрямку та двічі в районі населеного Гнутове на Маріупольському напрямку, з мінометів калібру 120 мм в районі населеного пункту Водяне, що на Маріупольському напрямку", - підкреслили у штабі.



Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Станиця Луганська, Мар'їнка, Красногорівка, Луганське, Гнутове, Лебединське.



"Для придушення вогневих провокацій противника, підрозділи що обороняються, застосовували чергові вогневі засоби.



Від початку цієї доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових біля населеного пункту Чермалик, що на Маріупольському напрямку", - йдеться у звіті.