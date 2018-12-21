На вихідних Україну заллє дощами Суспільство | 21-12-2018, 09:34 0 120 22-23 грудня в Україні очікується хмарна погода, майже на всій території дощі, подекуди з мокрим снігом.



Про це повідомляє сайт Укргідрометцентру.



22 грудня на заході, півночі країни, а також у Криму прогнозують дощі, на сході та у центрі – дощ зі снігом, лише в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях хмарно з проясненням і без опадів.



Вночі на більшості територій буде від -1 до -4, вдень від 0…2 на сході до +5-7 на півдні.





23 грудня очікується сніг з дощем, лише в Одеській та Миколаївській областях без опадів.



Температура повітря вночі коливатиметься близько 0, вдень до +3 градусів, на півдні до +7.



В Криму невеликий дощ, вночі +2-4, вдень до +9.