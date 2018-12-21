|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На вихідних Україну заллє дощами
|Суспільство | 21-12-2018, 09:34
| 0 120
|
|22-23 грудня в Україні очікується хмарна погода, майже на всій території дощі, подекуди з мокрим снігом.
Про це повідомляє сайт Укргідрометцентру.
22 грудня на заході, півночі країни, а також у Криму прогнозують дощі, на сході та у центрі – дощ зі снігом, лише в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях хмарно з проясненням і без опадів.
Вночі на більшості територій буде від -1 до -4, вдень від 0…2 на сході до +5-7 на півдні.
23 грудня очікується сніг з дощем, лише в Одеській та Миколаївській областях без опадів.
Температура повітря вночі коливатиметься близько 0, вдень до +3 градусів, на півдні до +7.
В Криму невеликий дощ, вночі +2-4, вдень до +9.
|
|