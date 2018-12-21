У результаті вибуху на шахті в Чехії загинули 13 осіб, більшість жертв – поляки Суспільство | 21-12-2018, 09:37 0 81 В результаті вибуху метану на вугільній шахті CSM біля чеського міста Карвіна загинули 13 шахтарів, більшість жертв є громадянами Польщі.



Оновлену кількість загиблих назвало чеське видання Ceske Novine, посилаючись на джерела у вуглевидобувній компанії OKD.



Трагедія сталася у четвер ввечері, коли у північній частині шахти на глибині 880 метрів стався вибух метану. Він призвів до руйнування деяких місць видобутку.



Підземні роботи були негайно зупинені, усіх працівників відразу ж евакуювали. Рятувальники почали пошуки зниклих.



У лікарнях перебувають три постраждалих шахтарі, один з яких - в критичному стані. Ще сім осіб отримали медичну допомогу на місці.



Польське видання Onet повідомило, що із 13 загиблих 11 осіб є громадянами Польщі, двоє – чехи. У рятувальній операції поруч з чехами беруть участь дві професійні польські рятувальні команди.



Представник компанії, якій належить шахта, повідомив, що 23 шахтарі, які працювали під землею, були поляками. За словами одного із шахтарів, саме поляки працювали у денну зміну, тому вони - серед більшості жертв і зниклих.



Європейська правда